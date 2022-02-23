ЕС официально ввел санкции против РФ за признание "ЛДНР": в списке – политики, военные, кремлевские пропагандисты

В частности, под финансовые ограничения попадает 351 депутат Госдумы.

Европейский Союз 23 февраля официально принял решение о введении санкций против России в ответ на признание "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

Об этом идет речь на сайте Евросовета.

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Пакет санкций включает:

Ограничительные меры на всех 351 депутата Госдумы России , которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту Путину признать независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, будут введены ограничительные меры по 27 высокопоставленным лицам и организациям.

" К ним относятся лица, принимавшие решения, такие как члены правительства, принимавшие участие в незаконных решениях; банки и бизнесмены/олигархи, финансово или материально поддерживающие российские операции на территории Донецка и Луганска или получающие от них выгоду; старших военных, которые играли роль во вторжении и дестабилизационных действиях; и лица, ответственные за ведение войны с дезинформацией против Украины", - говорится в сообщении.

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В ЕС отмечают, что ограничительные меры включают в себя замораживание активов и запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме того, запрет на поездки , применяемый к перечисленным лицам, предотвращает въезд или транзит через территорию ЕС.

Также новые мероприятия включают запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции , запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт отдельных товаров. Кроме того, Совет решил ввести отраслевой запрет на финансирование Российской Федерации, его правительства и Центрального банка. Ограничивая возможность российского государства и правительства получить доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС.

Кто в списке под санкциями

Ранее The Guardian писало, что под финансовые ограничения попадут:

министр обороны РФ Сергей Шойгу ,

начальник штаба Путина Антон Вайно ,

главнокомандующий Черноморским флотом Игорь Осипов,

главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровкин.

вице-премьер-министр и председатель правления государственного банка ВТБ Дмитрий Григоренко и Игорь Шувалов ,

глава российского государственного банка развития ВЭБ,

спикер российского МИД Мария Захарова,

руководитель канала RT Маргарита Симоньян,

ведущий канала Russia One Владимир Соловьев.

Евгений Пригожин , названный в санкциях США основателем и неофициальным руководителем группировки наемников "Вагнера".

Также в перечне есть мать и жена Пригожина, владеющие компаниями, связанными с ним.

Кроме того, под санкции попали банки:

"Банк Россия" , который, как считают чиновники ЕС и западных стран, является личным банком Путина и многих его чиновников,

, который, как считают чиновники ЕС и западных стран, является личным банком Путина и многих его чиновников, а также "Промсвязьбанк" и "Внешэкономбанк", получившие персональные указания президента России в финансировании оборонного сектора России.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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