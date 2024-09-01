ЕС оплачивает каждую восьмую бомбу, которая убивает украинцев: глава МИД Литвы шокировал цифрами

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европа де-факто является спонсором российской агрессии в Украине, потому что до сих пор покупает у РФ газ и нефть, чем помогает наполнять бюджет государства-террориста.

Об этом литовский дипломат написал в соцсети Х.

Ландсбергис пояснил, что примерно 1/8 часть оборонного бюджета России – это налоги на нефть и газ, купленные Евросоюзом.

"Другими словами, Европа платит за каждую восьмую бомбу, которая падает на территорию Украины. Простая математика. Компании, продающие газ и нефть в Европу, платят примерно 6,6 млрд евро налогов в российский бюджет. Атака, которую осуществили россияне по Украине несколько дней назад [в понедельник, 26 августа – ред.], стоила примерно 1,3 млрд евро. Другими словами, количество таких атак, которые могут быть организованы за европейские деньги – пять”, – подчеркнул литовский министр.

Он подчеркнул, что нежелание отказаться от покупки российских энергоресурсов "вносит свой вклад" в каждую атаку по территории Украины.

"Каждая российская ракета, летящая в Украину, оплачена на 12,5% европейскими деньгами. И это лишь приблизительные подсчеты. А потом мы шокированы, мы смотрим ужасные кадры, разбомбленные детские сады и жилые дома. Но мы все причастны к этому. Нам просто нужно посмотреть в зеркало и спросить себя, что мы со всем этим можем сделать", – подытожил Габриелюс Ландсбергис.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что союзники Украины должны отменить все ограничения на использование западного оружия для ударов по территории государства-агрессора, не прекращающего совершать военные преступления. По его мнению, это может быстро изменить ход войны в Украине.

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