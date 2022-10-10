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ЕС осуждает массированную атаку РФ и готовит дополнительную военную помощь Украине — Боррель

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ЕС осуждает массированную атаку РФ и готовит дополнительную военную помощь Украине — Боррель

Фото: Associated Press

Европейский союз заверил дальнейшую поддержку Украины в борьбе против страны-террористики РФ.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на российский террор, направленный против мирных украинцев. Он шокирован действиями России и сообщил о дополнительной военной помощи Украине.

Об этом верховный представитель ЕС Жозеп Боррель написал в твиттере.

"Очень шокирован нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их строже всего. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС приближается", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины. В результате атак зафиксированы жертвы среди мирного населения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты утром выпустили по Украине 75 ракет, 41 из них – сбили силы ПВО.

Детальнее о ракетном ударе России по Киеву и ряду других городов читайте в материале ТСН.ua.

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