ЕС отказал России в переговорах по углеродному сбору из-за войны

Флаги Евросоюза

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Европейский союз не будет проводить консультации с Россией по поводу механизма корректировки углеродных выбросов на границе (CBAM), которые РФ инициировала через Всемирную торговую организацию.

Об этом сообщает Reuters .

В мае Российская Федерация направила в ВТО официальный запрос на переговоры с ЕС по новому углеродному сбору, вводимому для импорта стали, цемента, удобрений и других товаров, изготовленных с большими выбросами парниковых газов. Это был первый этап в рамках возможного торгового спора.

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Однако в документе, представленном в ВТО 26 мая, Евросоюз заявил, что не видит смысла в таких консультациях.

«Европейский союз считает, что консультации, запрошенные Российской Федерацией, не могут быть плодотворными и не могут привести к взаимоприемлемому решению рассматриваемого вопроса», — говорится в ответе ЕС.

Главной причиной отказа является полномасштабная агрессия России против Украины, которая, по словам брюссельских чиновников, исключает возможность продуктивного диалога.

Механизм CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), или углеродная корректировка на границе, вводится для того, чтобы товары, производимые в странах с высокими выбросами CO₂, не получали конкурентного преимущества на европейском рынке. Производители в самом ЕС уже платят за эти выбросы внутри системы торговли квотами.

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Таким образом, CBAM фактически является «входным билетом» на рынок ЕС для тех, кто не соблюдает высокие экологические стандарты.

Ожидается, что Россия может оспорить отказ ЕС в рамках процедур ВТО.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Йоган Вадефул отметил необходимость усилить давление на Россию в ответ на новые массированные атаки по территории Украины .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против Российской Федерации уже на этой неделе .

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