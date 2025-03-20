ЕС отказался от конфискации замороженных активов РФ: о чем идет речь в решении 26 лидеров

Замороженные российские активы должны оставаться такими, пока РФ не прекратит свою войну против Украины и не компенсирует нанесенный ей ущерб.

Об этом говорится в выводах саммита, которые опубликовала пресс-служба Европейского совета.

"Согласно законодательству ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей ущерб, нанесенный этой войной", — говорится в тексте.

Также лидеры стран согласились с тем, что Россия должна продемонстрировать реальное желание прекратить развязанную ею войну против Украины. В то же время Венгрия отказалась подписать заключение саммита ЕС по Украине. Именно поэтому раздел выводов по Украине, поддержанный 26 государствами-членами, был опубликован как отдельный документ.

В заключении также приветствуется совместное заявление Украины и США по итогам их встречи в Саудовской Аравии, где изложены предложения по прекращению огня, а также указано о возобновлении обмена разведданными и помощи в обеспечении безопасности со стороны США.

"Европейский совет призывает Россию проявить реальную политическую волю к прекращению войны", — подчеркивается в документе.

Путь к миру должен включать: о чем заявили лидеры стран ЕС

Лидеры 26 стран ЕС подчеркнули, что путь к миру должен включать:

усилия по оказанию гуманитарной помощи,

обмен военнопленными,

освобождение гражданских лиц,

возвращение всех украденных украинских детей.

Также в ЕС выразили готовность усилить давление на Россию, в частности, путем введения дополнительных санкций и усиления принудительного выполнения наявных мер.

В выводах говорится о готовности оказывать Украине регулярную финансовую и военную поддержку и подчеркивается необходимость привлечения к ответственности виновных за военные преступления и признана важность процесса создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним, ранее украинские эксперты уже отмечали, что европейские государства не будут трогать замороженные российские активы для финансирования Украины и передадут их Киеву только тогда, когда на это согласится Кремль.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.