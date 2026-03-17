ЕС отправляет экспертов на нефтепровод "Дружба": кто и когда прибудет в Украину — СМИ
Поврежденный участок нефтепровода «Дружба» в Украине станет объектом обзора европейских экспертов. Они оценят масштаб повреждений и планируют ремонт.
Инженеры из стран Евросоюза 18 марта посетят участок нефтепровода «Дружба» в Украине, который получил повреждения во время российской атаки.
Об этом сообщают собственные источники «Суспильного».
Делегация уже находится в Киеве, а организацией поездки занимается представительство ЕС в Украине.
Ранее представитель Еврокомиссии подчеркнул, что обзор инфраструктуры состоится «быстрее всего», поскольку 19 марта лидеры ЕС планируют обсудить выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. В то же время, по его словам, представители Словакии и Венгрии участия в визите не будут принимать.
Венгрия предлагала провести миссию, но доступ ее представителям в Украине не предоставили. Привлечение независимых экспертов для осмотра объекта — положительный шаг», — заявил чиновник.
Восстановление нефтепровода «Дружба» и помощь ЕС
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в письме Урсуле фон дер Ляен и Антониу Средства подтвердил готовность Украины сотрудничать с ЕС в рамках технической и финансовой помощи для ремонта нефтепровода «Дружба».
Напомним, что обстрел РФ в Бродах Львовской области 27 января повредил трубопровод «Дружба», используемый для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию.
С того времени поставки нефти через «Дружбу» были прекращены из-за российской атаки, а правительства Венгрии и Словакии объявили о временной приостановке экспорта дизельного топлива и электричества в Украину. Украинский МИД подчеркнул, что Киев своевременно сообщил Будапешт об инциденте, а обвинения Украины в задержках поставок безосновательны.
В Еврокомиссии отметили, что возобновление работы нефтепровода «Дружба» желательно, однако окончательное решение зависит от Украины из-за риска новых атак России.