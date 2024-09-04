ЕС планирует ввести сбор за безвизовые въезды: подробности

К весне следующего года в Евросоюзе планируется внедрение систем EES и ETIAS. Это означает, что путешественникам из стран, имеющих безвизовый режим, придется платить сбор в 7 евро каждые три года для авторизации своих поездок.

Об этом рассказала спикер Европейской комиссии Анита Гиппер, пишет "Европейская правда".

Гиппер также отметила, что система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) должна быть готова к внедрению весной 2025 года. Она добавила, что с ноября 2024 г. в ЕС заработает система въезда-выезда (EES), которая заменит ручное проставление штампов в паспортах на электронную базу. Дата 10 ноября 2024 года для запуска EES, озвученная комиссаршей ЕС Ильвой Йоганссон, является окончательной. При запуске EES будет отменен ручной паспортный контроль, что позволит ускорить процесс электронных проверок.

Отвечая на вопрос журналистки о готовности стран ЕС к запуску новых систем, Гиппер сообщила, что Европейская комиссия ожидает получить декларации о готовности стран-членов в начале сентября. После этого можно будет подтвердить запуск систем.

ЕС принял решение о новой системе контроля на границе еще в 2016 году, а в 2018 году Европарламент утвердил законодательство для ETIAS. Однако сроки запуска несколько раз переносились из-за необходимости дополнительного финансирования и изменений в техническом законодательстве, утвержденном только в 2021 году. Ранее запуск ETIAS планировался к началу 2022 года, но дату приходилось менять. После внедрения системы ETIAS и переходного периода украинцы с биометрическими паспортами смогут въезжать в ЕС только после предварительной регистрации в новой системе.

Напомним, Европейский совет утвердил новые правила для Шенгенских виз, включающие более тщательную проверку заявителей.

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