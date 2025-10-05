ЕС планирует значительно расширить санкционный список «теневого флота» России

ЕС готовит санкции против российских танкеров / © из соцсетей

Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций против России намерен существенно расширить список так называемого «теневого флота». К нему прибавят еще около 120 судов, которые Москва использует для транспортировки нефти, избегая международных ограничений.

Об этом пишет EU Observer.

Танкерные суда, входящие в этот флот, специально не заходят в европейские порты и не пользуются услугами компаний ЕС, в том числе страховых и сервисных. Такая схема позволяет Кремлю снижать эффективность санкций.

В то же время, статья 110 Конвенции ООН по морскому праву позволяет перехватывать суда «без национальной принадлежности». Именно этим планируется воспользоваться в ЕС, чтобы блокировать деятельность российских танкеров.

По информации издания, новый «черный список» будет запрещать этим судам заходить в порты ЕС или вести бизнес с европейскими страховыми и логистическими компаниями.

Предыдущие санкционные пакеты оказали ограниченное влияние. Танкерные суда РФ и дальше свободно курсировали по водам стран Балтии и перевозили нефть в Азию, прикрываясь «правом мирного прохода», гарантируемым международными соглашениями.

В то же время в Брюсселе надеются, что расширение санкций позволит останавливать больше таких кораблей. ЕС вместе с Великобританией также оказывают давление на страны, где зарегистрированы суда, чтобы те исключали их из реестров.

Мишель Визе Блокман, эксперт лондонской консалтинговой компании Windward, специализирующейся на морских перевозках, подчеркнула, что ситуация усложнилась из-за появления фальшивых реестров.

«Новой проблемой мошеннические реестры — люди, которые создают вебсайты и выдают лицензии. В результате мы получаем суда под фальшивыми флагами, спокойно плавающими по европейским водам», — сказала она.

«Такие суда действуют вне международного права и подрывают существующий порядок, основанный на правилах», — добавила Блокман.

В Windward идентифицировали по меньшей мере 13 таких фейковых реестров.

Ранее сообщалось, что Франция задержала танкер российского «теневого флота», причастный к налету дронов на Данию.

Мы ранее информировали, что Европейский Союз изменяет подход к санкционной политике против агрессорки России. Сейчас готовятся радикальные меры.