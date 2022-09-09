ЕС полностью остановил упрощенный визовый режим с Россией

Сегодня, 9 сентября, Совет ЕС принял решение, которое полностью приостанавливает действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Теперь к гражданам России будут применяться общие правила Визового кодекса. Решение начнет действовать с 12 сентября 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз", — говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия приняла предложение о непризнании российских паспортов, выданных в оккупированных регионах Украины.

Напомним, 31 августа ЕС прекратил действие соглашения с Россией, облегчающее выдачу шенгенских виз россиянам. Однако о полном запрете на выдачу документов речь не шла, поскольку по этому вопросу не было единого согласия среди стран.

ЕС планирует приостановить упрощенный визовый режим с Россией

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