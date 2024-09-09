ЕС получил от союзников информацию о поставке Ираном баллистических ракет России

Евросоюз обещает отреагировать быстро и в координации с международными партнерами, в том числе новыми и значительными ограничительными мерами против Ирана.

Партнеры Евросоюза поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

Об этом заявил в понедельник спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Вашингтон считает, что Иран передал оружие России для использования на поле боя в Украине, сообщили на прошлой неделе американские СМИ, ссылаясь на анонимные источники.

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"Мы располагаем достоверной информацией, предоставленной союзниками, о поставках иранских баллистических ракет в Россию", — заявил Стано.

"Мы изучаем этот вопрос вместе с нашими странами-членами, и если это подтвердится, эта поставка будет означать существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной захватнической войны России против Украины", – отметил спикер.

Стано добавил, что "единая позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Европейский Союз отреагирует быстро и в координации с международными партнерами, в том числе новыми и значительными ограничительными мерами против Ирана".

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что "решительно" отвергает обвинения в причастности к экспорту оружия в Россию.

Запад уже несколько месяцев предостерегает Тегеран от отправки России ракет, а ЕС уже неоднократно налагал на Иран санкции за поставку Москве беспилотников для войны в Украине.

В понедельник Кремль не выступил с опровержением, когда его спросили конкретно о сообщении Wall Street Journal о том, что Иран отправил ракеты.

Что предшествовало

Напомним, сообщения о поставках иранских баллистических ракет в Россию для использования в войне в Украине опубликовали несколько ведущих западных СМИ, в том числе WSJ и Bloomberg.

В администрации Байдена прокомментировали информацию о поставках иранских ракет России для ударов по Украине. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к "драматической эскалации".

В то же время, на фоне сообщений о возможной передаче баллистических ракет России Украина предупредила Иран о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.

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