ЕС пообещал "жесткие и болезненные" санкции против РФ: что известно о 18-м пакете

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

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Санкционный 18-й пакет ЕС против РФ станет будет «жестким и болезненным».

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита НАТО в Гааге.

Она подчеркнула, что Украина может рассчитывать на полную поддержку со стороны партнеров.

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«Мы многому можем научиться у вас. Но главное, мы можем помочь вам выжить и победить», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также она сказала, что есть постоянная финансовая поддержка Украины.

«Мы знаем, что вы сражаетесь за наши ценности и принципы», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что давление на главу Кремля Владимира Путина не должно прекращаться, ведь его следует заставить сесть за стол переговоров.

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«Мы должны давить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров о справедливом и устойчивом мире. Поэтому 18-й пакет санкций — действительно жесткий и болезненный. Я знаю, что наши друзья из G7 также введут свои санкции.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пока не раскрыл содержание заключительной декларации саммита в Гааге, однако сказал о «важных формулировках» относительно Украины, ее поддержке, в том числе и финансовой.

Также известно, что во время саммита НАТО в Гааге 24 июня президент Украины заявил о мощном потенциале нашего государства в производстве современного вооружения , в частности, БПЛА и ракет. Однако почти половина этой способности остается нереализованной из-за нехватки финансирования.

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Европейцы напряглись от слов ЗЕЛЕНСКОГО! О ЧЕМ ОН их предупредил в ГААЗе?

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