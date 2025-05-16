ЕС позаботились о будущем "Северных потоков": Еврокомиссия объявила новые санкции

ЕС ввел санкции против газопроводов «Северный поток», чтобы предотвратить их восстановление / © Deutsche Welle

Реклама

Еврокомиссия объявила новые санкции против газопроводов «Северные потоки», несмотря на то, что они сейчас не эксплуатируются. Такое решение было принято на фоне сообщений о возможном их восстановлении с целью «отбить интерес у инвесторов к продолжению любой деятельности в будущем».

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Тиране в пятницу, 16 мая, заявила, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну, поэтому партнеры Украины должны усилить давление на Россию.

Реклама

"Именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что новые санкции предусматривают, в частности, ограничительные меры в отношениигазопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Кроме того, будет расширен список судов «теневого флота» РФ, снижены предельные цены на нефть и введены дополнительные ограничения для российских банков.

«Мы должны усиливать давление на Путина, пока он не будет готов к миру», — подчеркнула глава ЕК.

Пресс-служба Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе в тот же день дала разъяснение, зачем ЕС ввел санкции против «Северных потоков», если они и так сейчас не эксплуатируются.

Реклама

«Мы не знаем, что может произойти в будущем. “Северный поток-1” гипотетически можно отремонтировать, “Северный поток-2” теоретически может получить лицензию на эксплуатацию», — пояснила глава пресс-службы Еврокомиссии Паола Пиньо.

Как известно, газопровод «Северный поток-2» так и был запущен из-за того, что не получил лицензию. А Северный поток-1 не функционирует с августа 2022 года, когда РФ прекратила поставки газа. К тому же три из четырех его ветвей в том же году были повреждены в результате аварии или диверсии.

«Смысл в том, чтобы отбить интерес, в частности, у инвесторов, к продолжению любой деятельности по «Северным потокам» и в будущем», — подчеркнула Паола Пиньо.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна вместе с союзниками работает над расширением санкций против РФ в ответ на ее отказ остановить боевые действия.

Реклама