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ЕС представил 22-й пакет санкций против России: что хотят запретить
Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций против России. ЕС предлагает отключить около 60 банков от SWIFT, ограничить теневой флот и российских спортсменов.
Европейская комиссия официально представила предложения по 22-му пакету санкций против России. Новые ограничения должны ударить по финансовым механизмам обхода санкций, российской энергетической отрасли, теневому флоту, а также затронуть участников войны против Украины и российский спорт.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.
«Сегодня мы представляем 22-й пакет санкций против РФ. Цель — держать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну в Украине», — сказала она.
Среди предложенных мер — отключение от международной платежной системы SWIFT около 60 российских банков. Еврокомиссия также предлагает усилить ограничения по криптовалютным операциям и платежным сетям, в частности в третьих странах, которые могут использоваться для обхода санкций.
Отдельный блок ограничений касается энергетики. Европейским компаниям хотят запретить участвовать в строительстве, эксплуатации и ремонте российской энергетической инфраструктуры, в частности, нефтеперерабатывающих заводов.
Также Еврокомиссия предлагает расширить санкционный список, добавив в него более 70 судов российского теневого флота.
Какие ограничения предлагают для россиян и спортсменов
Новый пакет санкций предусматривает меры не только против российской экономики. В частности, Еврокомиссия предлагает запретить въезд в страны Евросоюза гражданам РФ, участвовавшим в войне против Украины.
Ограничения могут затронуть и российский спорт. По предложению Еврокомиссии, российские команды и спортсмены не смогут участвовать под флагом РФ в спортивных состязаниях, организованных на территории ЕС. Запрет также будет распространяться на использование официальной россиской символики в ходе таких мер.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление, пока Москва не продемонстрирует реальную готовность достичь продолжительного мира в Украине.
В то же время, предложенные ограничения еще должны согласовать все государства-члены ЕС. Достичь договоренности по 22-му пакету санкций планируют до конца года.
Ранее речь шла о том, что россиянам могут закрыть въезд в Европу.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский раскрыл, кто будет представлять Европу на переговорах с РФ. По словам Зеленского, Европу на переговорах будут представлять пять стран, Европейский Союз и НАТО.