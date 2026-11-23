Санкции против РФ

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Европейская комиссия официально представила предложения по 22-му пакету санкций против России. Новые ограничения должны ударить по финансовым механизмам обхода санкций, российской энергетической отрасли, теневому флоту, а также затронуть участников войны против Украины и российский спорт.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

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«Сегодня мы представляем 22-й пакет санкций против РФ. Цель — держать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну в Украине», — сказала она.

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Среди предложенных мер — отключение от международной платежной системы SWIFT около 60 российских банков. Еврокомиссия также предлагает усилить ограничения по криптовалютным операциям и платежным сетям, в частности в третьих странах, которые могут использоваться для обхода санкций.

Отдельный блок ограничений касается энергетики. Европейским компаниям хотят запретить участвовать в строительстве, эксплуатации и ремонте российской энергетической инфраструктуры, в частности, нефтеперерабатывающих заводов.

Также Еврокомиссия предлагает расширить санкционный список, добавив в него более 70 судов российского теневого флота.

Какие ограничения предлагают для россиян и спортсменов

Новый пакет санкций предусматривает меры не только против российской экономики. В частности, Еврокомиссия предлагает запретить въезд в страны Евросоюза гражданам РФ, участвовавшим в войне против Украины.

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Ограничения могут затронуть и российский спорт. По предложению Еврокомиссии, российские команды и спортсмены не смогут участвовать под флагом РФ в спортивных состязаниях, организованных на территории ЕС. Запрет также будет распространяться на использование официальной россиской символики в ходе таких мер.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление, пока Москва не продемонстрирует реальную готовность достичь продолжительного мира в Украине.

В то же время, предложенные ограничения еще должны согласовать все государства-члены ЕС. Достичь договоренности по 22-му пакету санкций планируют до конца года.

Ранее речь шла о том, что россиянам могут закрыть въезд в Европу.

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Напомним, украинский президент Владимир Зеленский раскрыл, кто будет представлять Европу на переговорах с РФ. По словам Зеленского, Европу на переговорах будут представлять пять стран, Европейский Союз и НАТО.

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