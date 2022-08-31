ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощении выдачи виз – министр Венгрии

Сиярто также сообщил, что Венгрия подписала соглашение с российским "Газпромом" (GAZP.MM) о дополнительных поставках газа с 1 сентября.

Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, упрощающее выдачу виз, но общий запрет на визы не будет введен, поскольку в этом отношении нет единодушия.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook в среду, 31 августа.

Он сказал, что Венгрия вместе с некоторыми другими государствами-членами выступила против российского визового запрета на встрече министров ЕС в Праге.

"Общего запрета на выдачу виз гражданам России не будет", – сказал он.

По его словам, несколько государств-членов предоставили свой голос против этого, включая Венгрию.

Он сказал, что соглашение, упрощающее выдачу виз, будет приостановлено при поддержке квалифицированного большинства, но не отметил, поддерживает ли Венгрия это мероприятие.

Страны Востока и Северной Европы решительно поддерживают запрет на туризм, в то время как Германия и Франция считают это решение контрпродуктивным, говоря, что обычным россиянам все равно следует разрешить доступ на Запад.

Также Сийярто сказал, что "Газпром" увеличит ежедневные дополнительные поставки газа в дополнение к существующему долгосрочному соглашению с Россией до максимума 5,8 миллиона кубометров в сутки с 1 сентября против 2,6 миллиона кубометров в сутки, поставленных в августе.

"С "Газпромом" достигнута договоренность. Максимум 5,8 млн м3 плюс природный газ с завтрашнего дня будет поступать в Венгрию больше суммы контракта! Наш блок питания в безопасности", — написал он.

"Газпром" начал увеличивать поставки газа в Венгрию в начале этого месяца, добавив к ранее согласованным поставкам по трубопроводу "Турецкий поток".

Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, до начала войны в соседней Украине, Венгрия получала 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию в соответствии с долгосрочным соглашением с Россией и еще 1 миллиард кубометров через трубопровод. из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.

Напомним, в Польше работают над концепцией, позволяющей ограничить въезд гражданам России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.

Читайте также: