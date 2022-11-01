ЕС признал РФ единственным виновником глобального продовольственного кризиса в мире – заявление

Европейский Союз отреагировал на заявление РФ о приостановлении действия "зернового соглашения". В ЕС заявили, что осуждают такое решение страны-агрессора, и только Россия, использующая голод как оружие, отвечает за ухудшение продовольственного кризиса.

Заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

"Россия несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который он вызвал своей непровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины и блокадой украинских морских портов", – говорится в заявлении.

В Евросовете подчеркнули, что с начала полномасштабной войны Россия использует пищу и голод как оружие, а умышленные действия РФ, в том числе уничтожение запасов, срыв производства и введение квот на собственный экспорт продуктов и удобрений, усугубили глобальный кризис продовольственной безопасности.

Напомним, в июле этого года при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение, которое позволило начать экспорт зерна из украинских портов в Черном море, которые были заблокированы из-за российского вторжения. Однако накануне российская сторона заявила о выходе из "зернового соглашения".

Между тем, Украина, ООН и Турция в рамках "зернового коридора" согласовали движение 14 судов в Черном море.

Зерновое соглашение: Эрдоган сделал решительное заявление

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