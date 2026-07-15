ЕС продлил защиту для украинцев до 2028 года, но потребуют дополнительные документы

Украинские беженцы в ЕС / © ТСН

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Страны Европейского Союза договорились продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. В то же время этот статус будет предоставляться только тем украинцам, которые выполнили свои военные обязанности перед государством.

Об этом сообщили на сайте Совета Европейского Союза.

«Мы остаемся непоколебимы в поддержке Украины в борьбе против незаконной агрессивной войны России. Сегодня мы приняли решение продлить еще на один год, до марта 2028 года, статус защиты, предоставленный людям, спасающимся от войны», — заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллахан.

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По его словам, ЕС стремится не только защищать перемещенных украинцев, но учитывать потребности Украины в обороне.

«Мы также хотим обеспечить Украине возможность защищать себя. Именно поэтому наша программа временной защиты учитывает законные потребности Украины», – отметил О'Каллахан.

В заявлении ЕС отмечается, что, учитывая изменение оборонных потребностей Украины, временную защиту в дальнейшем будут предоставлять только тем, кто выполнил свои военные обязанности на территории Украины.

В то же время это ограничение будет касаться только новых заявителей. Оно не будет распространяться на украинцев, пользующихся временной защитой в странах Евросоюза.

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Для подтверждения выполнения воинских обязанностей заявители должны предоставить соответствующие документы. В частности, это может быть паспорт с отметкой украинских органов о законном выезде из Украины или документ в бумажной или электронной форме, подтверждающий освобождение от военных обязанностей или их исполнение.

До этого временная защита для украинцев была продлена до 4 марта 2027 года. С марта 2022 г. такой статус в Европейском Союзе получили более 4 миллионов перемещенных лиц из Украины.

Напомним, в Польше действуют новые правила обитания для украинцев. Теперь большинство переселенцев должно самостоятельно оплачивать аренду жилья или переезжать в частный сектор. Такие нововведения могут ударить по пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям.

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