ЕС пытается как можно быстрее ввести предельную цену на российскую нефть после угроз Путина — СМИ

Обсуждение соответствующего решения активизировалось после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Такое решение может стать частью восьмого пакета санкций, предложенного Европейской комиссией.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Такое решение ЕС объединит силы союза с усилиями США, направленными на то, чтобы не допустить резкого роста стоимости нефти и ударить по доходам Москвы. Однако соответствующий план имеет некоторые препятствия. Решение по санкциям против РФ должно быть единодушным, однако каждый член ЕС "имеет различные энергетические потребности". Одной из самых больших проблем может стать противодействие Венгрии.

Отмечается, что много деталей нужно проработать, в частности установить самую предельную цену. Также остается непонятным, как такое ограничение будет реализовано наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее доставки. Несмотря на это, решение о предельной цене на нефть срочное, ведь его нужно будет принять до того, как нефтяные санкции ЕС вступят в силу 5 декабря.

Представители государств-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией на выходных, чтобы обсудить новые санкции, которые, кроме нефтяных ограничений, могут включать дополнительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, в том числе технологий и предметов роскоши. Издание отмечает, что представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительной договоренности о ценовой границе на нефть перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.

Напомним, ЕС готовит восьмой пакет санкций против России на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о мобилизации, референдумах и ядерных угрозах.

Восьмой пакет санкций против России: как еще ЕС унизит Путина

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