ЕС распространит "крымские санкции" на территорию всех неподконтрольных Украине регионов

Евросоюз намерен применить санкции, действующие в отношении оккупированного Крыма против всех временно неподконтрольных Украине территорий.

Европейский Союз расширит охват санкций, действующих в отношении аннексированного Крыма, на территорию других неподконтрольных украинскому правительству районов Украины.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в среду.

"Мы расширяем географический охват ограничений по Крыму, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, не принадлежащие к Донбассу и не являющиеся частью прошлых решений ", – заявил Боррель.

Россия ha escalated invasion Ukraine на новый уровень.



And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.



Все, мы находимся в новой покупке битерных последствий России ↓

https://t.co/MrirRm1m4l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022

Введенные Евросоюзом после аннексии полуострова "крымские санкции" запрещают ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрещение инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг по незаконно аннексированному Крыму или Севастополю.

Под ограничение подпадает также экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Напомним, что Еврокомиссия представила предложения по восьмому пакету санкций против России из-за ее вторжения в Украину и проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях.