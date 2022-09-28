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ЕС распространит "крымские санкции" на территорию всех неподконтрольных Украине регионов

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ЕС распространит "крымские санкции" на территорию всех неподконтрольных Украине регионов

Фото: Associated Press

Евросоюз намерен применить санкции, действующие в отношении оккупированного Крыма против всех временно неподконтрольных Украине территорий.

Европейский Союз расширит охват санкций, действующих в отношении аннексированного Крыма, на территорию других неподконтрольных украинскому правительству районов Украины.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в среду.

"Мы расширяем географический охват ограничений по Крыму, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, не принадлежащие к Донбассу и не являющиеся частью прошлых решений ", – заявил Боррель.

Введенные Евросоюзом после аннексии полуострова "крымские санкции" запрещают ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрещение инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг по незаконно аннексированному Крыму или Севастополю.

Под ограничение подпадает также экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Напомним, что Еврокомиссия представила предложения по восьмому пакету санкций против России из-за ее вторжения в Украину и проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях.

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