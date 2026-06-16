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Любимый священник Путина попал под санкции ЕС: что известно о новых ограничениях для РФ
Российский епископ Георгий Шевкунов оказался под санкциями ЕС за пропаганду и оправдание агрессии против Украины. Решение стало частью нового удара по российским сетям поддержки войны.
Российский епископ, известный как «личный священник» Путина, попал под санкции Европейского союза. 15 июня Европейский Союз ввел санкции против более 80 человек и организаций из-за войны России против Украины. В список санкционированных лиц попал и старший епископ Русской православной церкви Георгий Шевкунов, также известный как митрополит Тихон.
Об этом сообщает CBS.
Личный священник Путина попал под санкции ЕС
В России Шевкунова считается личным исповедником Путина. В заявлении блока говорится, что санкции на него наложили за «распространение российской пропаганды и дезинформации», направленное на оправдание вторжения РФ в Украину.
В 2023 году Путин назначил Шевкунова митрополитом Крымским. Также известно, что в феврале прошлого года ФСБ РФ заявляла о задержании двух человек, которые якобы готовили покушение на прелата по указанию Украины.
Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас прокомментировала новые санкции:
«Мы одобрили очередную партию санкций, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения войны. Эти меры наносят удар по самому сердцу российского военно-промышленного комплекса, его теневому флоту и сетям, подпитывающим гибридные атаки Москвы против Европы», — заявила Каллас.
По оценке Каллас, западные санкции уже стоили в Российской Федерации более 1 триллиона долларов. Она добавила, что кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы военной экономики России.
Всего в «черный список» ЕС попали еще 34 физических лица и 47 организаций.
Новые санкции коснулись лиц и организаций, оказывающих непосредственное влияние на подпитку войны в Украине. Это лица и компании, вовлеченные в производство и поставку беспилотников и другого военного оборудования для армии РФ.
В список санкций вошли компании и работники, которые помогают Москве финансировать боевые действия через экспорт и теневые схемы поставки. Также это российские пропагандисты, в том числе инфлюэнсер Александра Йост.
Под преследование попали судьи, прокуроры и правоохранители РФ, по данным ЕС, причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
Санкции предусматривают замораживание активов на территории ЕС, запрет на поездки в страны блока, а также запрет на предоставление любых финансовых ресурсов лицам, включенным в список.
Санкции ЕС против РФ
Напомним, Европейский Союз готовит новый «мини-пакет» санкций, который планируют рассмотреть на встрече министров иностранных дел. По данным Politico, под ограничения могут попасть четыре китайские компании, которые помогают российскому «теневому флоту», а также поставляют химикаты и компоненты для производства ударных беспилотников РФ.
Этот шаг рискует существенно обострить отношения между Брюсселем и Пекином, который уже предупредил о решительных контрмерах при введении новых торговых ограничений.
Кроме китайских фирм, документ от 21 мая предлагает ввести санкции против пяти компаний из ОАЭ, трех из Турции и одной из Азербайджана, которые способствуют российским морским перевозкам и продаже энергоносителей. Также в списке могут оказаться дочерние структуры «Лукойла» и десятки физических и юридических лиц, которые поддерживают военную экономику Москвы.
Параллельно ЕС работает над более широким 21-м пакетом санкций против России, который ожидается позже летом. Одним из его ключевых и наиболее обсуждаемых вопросов является фиксация действующего уровня ограничения цены на российскую нефть, которая должна помешать Москве получать дополнительные прибыли на фоне роста мировых цен.