Любимый священник Путина попал под санкции ЕС: что известно о новых ограничениях для РФ

Под санкции попал личный исповедник Путина / © Associated Press

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Российский епископ, известный как «личный священник» Путина, попал под санкции Европейского союза. 15 июня Европейский Союз ввел санкции против более 80 человек и организаций из-за войны России против Украины. В список санкционированных лиц попал и старший епископ Русской православной церкви Георгий Шевкунов, также известный как митрополит Тихон.

Об этом сообщает CBS.

Личный священник Путина попал под санкции ЕС

В России Шевкунова считается личным исповедником Путина. В заявлении блока говорится, что санкции на него наложили за «распространение российской пропаганды и дезинформации», направленное на оправдание вторжения РФ в Украину.

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В 2023 году Путин назначил Шевкунова митрополитом Крымским. Также известно, что в феврале прошлого года ФСБ РФ заявляла о задержании двух человек, которые якобы готовили покушение на прелата по указанию Украины.

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас прокомментировала новые санкции:

«Мы одобрили очередную партию санкций, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения войны. Эти меры наносят удар по самому сердцу российского военно-промышленного комплекса, его теневому флоту и сетям, подпитывающим гибридные атаки Москвы против Европы», — заявила Каллас.

По оценке Каллас, западные санкции уже стоили в Российской Федерации более 1 триллиона долларов. Она добавила, что кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы военной экономики России.

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Всего в «черный список» ЕС попали еще 34 физических лица и 47 организаций.

Новые санкции коснулись лиц и организаций, оказывающих непосредственное влияние на подпитку войны в Украине. Это лица и компании, вовлеченные в производство и поставку беспилотников и другого военного оборудования для армии РФ.

В список санкций вошли компании и работники, которые помогают Москве финансировать боевые действия через экспорт и теневые схемы поставки. Также это российские пропагандисты, в том числе инфлюэнсер Александра Йост.

Под преследование попали судьи, прокуроры и правоохранители РФ, по данным ЕС, причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

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Санкции предусматривают замораживание активов на территории ЕС, запрет на поездки в страны блока, а также запрет на предоставление любых финансовых ресурсов лицам, включенным в список.

Санкции ЕС против РФ

Напомним, Европейский Союз готовит новый «мини-пакет» санкций, который планируют рассмотреть на встрече министров иностранных дел. По данным Politico, под ограничения могут попасть четыре китайские компании, которые помогают российскому «теневому флоту», а также поставляют химикаты и компоненты для производства ударных беспилотников РФ.

Этот шаг рискует существенно обострить отношения между Брюсселем и Пекином, который уже предупредил о решительных контрмерах при введении новых торговых ограничений.

Кроме китайских фирм, документ от 21 мая предлагает ввести санкции против пяти компаний из ОАЭ, трех из Турции и одной из Азербайджана, которые способствуют российским морским перевозкам и продаже энергоносителей. Также в списке могут оказаться дочерние структуры «Лукойла» и десятки физических и юридических лиц, которые поддерживают военную экономику Москвы.

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Параллельно ЕС работает над более широким 21-м пакетом санкций против России, который ожидается позже летом. Одним из его ключевых и наиболее обсуждаемых вопросов является фиксация действующего уровня ограничения цены на российскую нефть, которая должна помешать Москве получать дополнительные прибыли на фоне роста мировых цен.

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