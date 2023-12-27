ЕС разрабатывает план оказания помощи Украине в обход вето Венгрии — Financial Times

Сумма пособия и сроки применения будут определены в соответствии с потребностями Украины.

Евросоюз готовит альтернативный план предоставления Украине финансовой помощи, не предусматривающий согласия премьера Венгрии Виктора Орбана.

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Об этом информирует Financial Times.

Издание сообщает, что новый механизм будет применен в том случае, если Орбан будет продолжать блокировать помощь для Украины на саммите 1 февраля.

Схема предусматривает гарантии от государств-участников ЕС в европейский бюджет, что позволит Европейской комиссии привлекать до 20 млрд евро на рынках капитала для поддержки Украины.

Сумма пособия и сроки применения будут определены в соответствии с потребностями Украины.

Издание отмечает, что подобный подход не требует согласия всех 27 государств-членов ЕС. Таким образом, Евросоюз сможет обойти вето Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан озвучил условие для разблокирования 50 млрд евро Украине от ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получила шестое дополнительное финансирование в рамках проекта Всемирного банка.

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