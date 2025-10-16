ЕС разработал новый "план защиты" от России: как готовятся

Военный план ЕС предусматривает боевую готовность к 2030 году / © ТСН.ua

Европейский Союз готовит масштабный план по перевооружению континента до 2030 года, предусматривающий создание совместных программ по производству дронов, систем противовоздушной обороны и усиление военной координации между государствами-членами.

Об этом пишет издание Politico.

Согласно плану, как отмечают журналисты, до конца 2027 года страны ЕС должны осуществлять не менее 40% оборонных закупок совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель. Еврокомиссия подчеркивает, что только согласованные действия позволят Европе быть готовы к потенциальному вооруженному конфликту до 2030 года.

Также план предусматривает, что уже в 2026 году должны быть созданы международные коалиции для реализации совместных проектов в сферах воздушной и ракетной обороны, производства дронов и систем противодействия беспилотникам. К середине 2026 года эти инициативы должны быть полностью запущены, а к концу 2028 года все контракты и финансирование — согласованы.

«Для реализации инициатив предусмотрен фонд в размере до 1 млрд евро, который ЕС планирует создать совместно с Европейским инвестиционным банком до 2026 года», — уточнили в СМИ.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич на саммите Европейского политического сообщества заявил, что мир «движется к большому конфликту», и все уже «копают свои окопы».

На фоне частых появлений беспилотников над европейскими военными базами и аэропортами премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прямо заявила, что Россия ведет против Европы «гибридную войну».