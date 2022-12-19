ЕС сделал последний шаг к соглашению об ограничении цены на газ

При условии, что базовые цены на газ вырастут до 180 евро за мегаватт-час.

Министры энергетики стран Евросоюза 19 декабря одобрили ограничение на цены на газ, которое будет введено, если базовые цены на газ вырастут до 180 евро за мегаватт-час.

Об этом говорится в репортаже Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц и документ.

В то же время в издании отметили, что эта "чрезвычайная мера разделила мнения во всем блоке".

Также Reuters отмечает, что ограничение может быть запущено с 15 февраля 2023 года.

"После введения лимита цены делают невозможными соглашения по контрактам TTF от первого месяца до переднего года по цене, которая на 35 евро/МВт-час превышает базовый уровень, основанный на существующих оценках цен на сжиженный природный газ (СПГ)", — об этом заявил источник, ссылаясь на информацию от двух чиновников ЕС.

Отметим, что Германия проголосовала за поддержку соглашения, несмотря на то, что выразила обеспокоенность по поводу влияния политики на способность Европы привлекать поставки газа на конкурентоспособных глобальных рынках.

"Никто в Германии не против низких цен на газ, но мы знаем, что мы должны быть очень осторожны, чтобы не сделать хуже", — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

По информации источников, Нидерланды и Австрия воздержались от решения. Государства опасаются, что оно может нарушить энергетические рынки Европы и подвергнуть угрозе энергетическую безопасность Европы, пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что в начале полномасштабной войны России против Украины ЕС еще был крупнейшим покупателем энергоресурсов РФ, однако европейские страны навсегда ушли.

Накануне президент Украины подчеркнул, что давление на государство-агрессорку нужно усиливать, в частности, из-за санкционной политики.

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