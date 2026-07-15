ЕС снова не согласовал новый пакет санкций против России: какая причина

Флаги Евросоюза / © Associated Press

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Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) не смог согласовать 21 пакет санкций против России во время заседания 14 июля.

Об этом сообщает Европейская правда.

По информации собеседников издания, утром 15 июля послы государств-членов ЕС снова соберутся в Брюсселе, чтобы попытаться достичь компромисса по новому пакету ограничений.

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«Завтра утром Coreper снова соберется на заседание с целью достижения согласия по 21-му пакету санкций», — сообщил источник.

Как отмечается, 14 июля ирландское председательство в Совете ЕС более четырех часов проводило консультации со странами, которые высказали оговорку относительно отдельных положений санкционного пакета.

Для нового заседания председательство подготовило ряд компромиссных предложений, которые должны помочь урегулировать спорные вопросы.

Кроме того, дипломаты согласились, что обновление граничной цены на российскую нефть может состояться не 15 июля, а 16 июля. По их словам, это не противоречит правилу пересмотра ценового потолка каждые шесть месяцев, ведь предварительное обновление было принято 15 января 2026 года.

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Если государствам-членам не удастся согласовать весь 21 пакет санкций, Coreper может отдельно принять решение о новой максимальной цене на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций Европейского Союза.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп поддержит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм.

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