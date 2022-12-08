ЕС собирается ввести санкции в отношении четырех российских телеканалов: что известно

Европейский союз в новом пакете санкций намерен ударить по российской пропаганде и возможности РФ производить военную технику и оружие.

Европейская комиссия собирается нанести ущерб "военно-промышленному комплексу России" новым пакетом санкций, относящимся к ряду отраслей промышленности. Кроме того, ЕС хочет ударить по российской пропаганде.

Об этом сообщает Politico.

Новый санкционный пакет призван подавить "укрепление российского промышленного потенциала". В "черный список ЕС" войдут еще 169 поставляющих товары организаций, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности". Речь идет, в частности, о двигателях беспилотников, химическом и биологическом оборудовании, средствах борьбы с массовыми беспорядками и электронных компонентах.

ЕС также хочет расширить список санкционных товаров для использования в авиационной и космической промышленности, "в частности, авиационные двигатели и их части". Под ограничения также попадают ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы.

В отдельном документе с перечнем новых организаций, которым грозят санкции, также будут приостановлены лицензии на вещание НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и "Первый канал".

Третий документ, касающийся лиц, которые войдут в девятый пакет санкций Еврокомиссии, налагает новые ограничения на несколько военизированных формирований и организаций, выступающих за превосходство белой расы, а также налагает санкции на Яна Игоревича Петровского — командира так называемой оперативной группы "Русич" ", имеющей тесные связи с ПВК "Вагнера".

Отметим, новый пакет санкций ЕС против России за ее агрессию против Украины может быть принят уже в эту пятницу, 9 декабря. В пакет включен ряд предложений, представленных Польшей при поддержке Эстонии, Литвы и Латвии.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против всего, что может помочь России производить ракеты, которыми она обстреливает украинскую инфраструктуру.

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