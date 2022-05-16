ЕС согласовал 500 млн помощи Украине на тяжелое вооружение, но не смог договориться о введении санкций против РФ

ЕС согласовал 500 млн помощи Украине на тяжелое вооружение, но не смог договориться о введении санкций против РФ

В понедельник, 16 мая, министры иностранных дел ЕС рассматривали шестой санкционный пакет против РФ, в который входит нефтяное эмбарго, и военную помощь Украине.

Главы МИД стран-членов ЕС не достигли соглашения по шестому пакету санкций против России.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время пресс-конференции, передает The Guardian.

Борель отметил, что не может сказать, сколько времени займет обсуждение нефтяного эмбарго, чтобы добиться успешного результата. Он добавил, что главы МИД стран ЕС не обсуждали вопрос о компенсации отдельным членам отказа от российской нефти, о чем заявлял министр иностранных дел Венгрии.

В то же время, по словам Борреля, министры приняли решение о выделении Украине еще 500 миллионов евро на закупку оружия, что составляет общую сумму до 2 миллиардов евро. Денежные средства пойдут на тяжелое вооружение — бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы.

Следует отметить, что Европейский Союз не может ввести шестой санкционный пакет против РФ, поскольку несколько стран – против, в частности Венгрия. Будапешт готов разблокировать шестой пакет санкций ЕС только тогда, когда Еврокомиссия выплатит инвестиционный пакет в размере 15-18 млрд евро.

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