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ТСН в социальных сетях

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Мир
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ЕС согласовал два переговорных кластера для Украины: кто еще получил зеленый свет

Украина получила согласие, но решение было принято не только относительно нее.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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ЕС согласовал два переговорных кластера для Украины: кто еще получил зеленый свет

Все страны ЕС согласовали открытие второго и третьего переговорных кластеров для Украины и Молдовы / © Associated Press

Все страны Европейского Союза согласовали открытие второго и третьего переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

Об этом сообщил министр по делам Европы и обороны Ирландии Томас Бирн.

«Могу подтвердить, что все государства-члены ЕС согласились открыть кластеры 2 и 3 для Украины и Молдовы», — написал Бирн в соцсети X.

Речь идет о двух переговорных кластерах в рамках вступления в Евросоюз. Второй охватывает внутренний рынок, а третий — конкурентоспособность и инклюзивный рост.

В своем сообщении ирландский министр также сообщил о согласовании закрытия трех переговорных разделов для Черногории — №17, 18 и 19, а также раздела №20 для Албании.

Бирн назвал будущие решения очередным «супервторником» для Албании, Молдовы и Украины после «понедельника Черногории».

Напомним, ранее Венгрия останавливала переговоры о вступлении Украины в ЕС. Будапешт откладывал открытие еще двух переговорных кластеров в рамках вступления Украины в Европейский Союз, несмотря на смену власти и завершение Киевом всех формальных процедур.

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