- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 305
- Время на прочтение
- 1 мин
ЕС согласовал два переговорных кластера для Украины: кто еще получил зеленый свет
Украина получила согласие, но решение было принято не только относительно нее.
Все страны Европейского Союза согласовали открытие второго и третьего переговорных кластеров для Украины и Молдовы.
Об этом сообщил министр по делам Европы и обороны Ирландии Томас Бирн.
«Могу подтвердить, что все государства-члены ЕС согласились открыть кластеры 2 и 3 для Украины и Молдовы», — написал Бирн в соцсети X.
Речь идет о двух переговорных кластерах в рамках вступления в Евросоюз. Второй охватывает внутренний рынок, а третий — конкурентоспособность и инклюзивный рост.
В своем сообщении ирландский министр также сообщил о согласовании закрытия трех переговорных разделов для Черногории — №17, 18 и 19, а также раздела №20 для Албании.
Бирн назвал будущие решения очередным «супервторником» для Албании, Молдовы и Украины после «понедельника Черногории».
Напомним, ранее Венгрия останавливала переговоры о вступлении Украины в ЕС. Будапешт откладывал открытие еще двух переговорных кластеров в рамках вступления Украины в Европейский Союз, несмотря на смену власти и завершение Киевом всех формальных процедур.