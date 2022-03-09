ЕС согласовал отключение белорусских банков от SWIFT, а также запретил предоставление БР банкнот евро

ЕС согласовал отключение белорусских банков от SWIFT, а также запретил предоставление БР банкнот евро

Под санкции ЕС попадают "Белагропромбанк", "Добробит Банк" и "Белорусский банк развития".

Европейская комиссия вводит санкции против Беларуси из-за ее участия в войне России против Украины.

Об этом говорится на сайте Евросовета.

В частности, согласованные меры предусматривают:

Ограничить предоставление услуг SWIFT "Белагропромбанку", банку "Добробит", "Банка развития Республики Беларусь", а также их белорусским дочерним компаниям.

Запретить операции с Центральным банком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами, а также предоставление государственного финансирования торговли и инвестиций в Беларусь.

С 12 апреля 2022 г. запретить размещение и предоставление услуг по акциям белорусских государственных учреждений на торговых площадках ЕС.

Значительно ограничить финансовые поступления из Беларуси в ЕС, запретив принимать депозиты, превышающие 100 000 евро от граждан или резидентов Беларуси, держать счета белорусских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг ЕС, а также продавать ценные бумаги, номинированные в евро. белорусским клиентам.

Запретить предоставление Беларуси банкнот в евро.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что в новом пакете санкций против России расширит список еще 160 человек, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ.