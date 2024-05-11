ЕС согласовал проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной — СМИ

Послы Евросоюза якобы уже согласовали проект двустороннего соглашения между Украиной и ЕС. Речь идет о продлении декларации G7 о "гарантиях безопасности", ее планируют финализовать до конца июня.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, у журналистов уже есть проект текста — к нему сейчас идут переговоры между Киевом и Европейской службой внешних дел. 11-страничный документ якобы уже согласовали 27 стран-членов.

ЕС хотят завершить работу над соглашением позднее до начала июля. В то же время в проекте содержатся положения об обязательствах ЕС в случае новой агрессии против нашего государства в течение 24 часов провести консультации по его потребностям.

Кроме того, ЕС обещает обеспечивать дальнейшие поставки военной помощи, помогать с подготовкой военных, разминированием, реформами в оборонном секторе, сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, помогать с восстановлением. Вроде бы есть отдельное положение, исключающее прямое участие в боевых действиях "военных стран ЕС".

Напомним, что Министерство обороны России объявило, что Генштаб РФ, по поручению президента Владимира Путина, в ближайшее время проведет обучение "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач".

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