ЕС тайно готовится к атаке с многочисленными жертвами и напуган «кошмарным сценарием»

ЕС готовится к атаке с жертвами / © Unsplash

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Столицы Европейского Союза непублично разрабатывают планы действий на случай масштабной гибридной атаки, которая может привести к смертям. По данным дипломатов и должностных лиц, такое развитие событий считают все более вероятным. Впрочем, попытки подготовиться к кризису раскрыли глубокие разногласия по поводу границ полномочий Брюсселя в сфере безопасности и рисков дублирования функций НАТО.

Об этом пишет Politico.

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ЕС тайно готовится к гибридной атаке со многими жертвами

Конфиденциальные обсуждения так называемого «кошмарного сценария» активизировались после обнаружения заполненного взрывчаткой дрона в аэропорту Лейпцига в августе. Послы 27 стран ЕС проводят встречи в закрытом формате — без помощников и мобильных телефонов.

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Если раньше Евросоюз сосредотачивался на реакциях на кибератаки, вмешательстве в выборы или одиночных саботажах, то нынешние переговоры нацелены на угрозу серьезных ударов с многочисленными жертвами.

Официальные лица отмечают, что Кремль интенсифицировал диверсии с начала полномасштабной войны в Украине.

«Мы укрепляем нашу способность предусматривать и выявлять угрозы, совершенствовать системы раннего предупреждения и гарантировать, что Европа сможет реагировать быстро и совместно, когда наша демократическая устойчивость будет проходить испытания», — заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макгра.

По словам чиновников, нынешняя серия инцидентов делает гибель гражданских лишь вопросом времени. Один из высокопоставленных европейских дипломатов отметил, что ЕС должен быть готов к чему-то серьезному, в частности, к инциденту с жертвами.

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«Учитывая размах и масштабы действий России, жертвы неизбежно появятся — и, скорее всего, довольно скоро. То, что их до сих пор не было, — это чистый случай», — добавил другой анонимный собеседник.

Страны ЕС начали постоянно сталкиваться с подрывной деятельностью, которая остается на грани прямого военного конфликта. Последние примеры включают в себя затопление судна дронами в Черном море, о чем сообщила Болгария, подозрительный пожар на польской наземной станции связи Starlink, угрозы минирования в транспортных хабах ЕС и Великобритании, а также регулярные нарушения воздушного пространства.

«Совершенно очевидно: когда Россия применяет все более опасные средства, чтобы проверить нашу готовность и решительность принимать ответные меры, рано или поздно это приведет к человеческим потерям. Наконец, специально или нет, именно это и происходит», — говорит директор Европейского центра совершенства по противодействию гибридным угрозам Тея Тийликайнен.

Возможная гибель людей существенно повысит общественное давление на обе структуры. Несмотря на все, намерения Еврокомиссии вызывают резкую критику от ряда столиц. Страны-члены опасаются, что создание новых структур безопасности ослабит НАТО и запутает систему принятия решений.

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Дополнительным барьером остается отсутствие в ЕС надежных защищенных каналов связи и риск утечки разведданных. Опасения ужесточились после сообщений о том, что бывший глава МИД Венгрии делился содержанием переговоров с российским коллегой.

«Мое правительство относится с большим недоверием к обмену чувствительной разведывательной информацией в рамках Корепера или даже во время встреч лидеров. Она либо попадает в СМИ, либо идет прямо в Москву», — отметил дипломат одной из стран восточного фланга.

Несмотря на сопротивление, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает внедрить чрезвычайный протокол безопасности и создать Европейский совет безопасности в рамках Стратегии европейской безопасности. Но представители многих государств призывают задействовать уже существующие механизмы.

Польша готовится к войне: последние новости

Напомним, Министерство национальной обороны Польши разрабатывает законопроект об оборонной готовности государства, который должен восполнить пробел между функционированием страны в мирное время и введением военного положения.

Документ призван адаптировать законодательство к современным гибридным и киберугрозам, усовершенствовать взаимодействие с НАТО, а также упростить оперативную переброску польских и союзнических войск в критические районы еще до официального объявления войны.

Новый закон охватит как военный, так и гражданский сектор: подробно определит полномочия органов власти и гражданского персонала, усовершенствует оперативное планирование и систему оборонных учений. Поскольку соответствующие нормы распылены по многим правительственным постановлениям, новый документ объединит их в единую согласованную систему управления обороной.

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