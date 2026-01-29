ЕС упростит импорт газа из США и Катара на фоне отказа от российского топлива

Евросоюз / © Associated Press

Европейский Союз планирует освободить поставляемый из США и Катара газ от дополнительных проверок в рамках запрета на импорт российского газа. Ожидается, что это решение позволит ускорить поставки альтернативных источников энергии и снизить зависимость ЕС от РФ.

Об этом сообщает Reuters.

ЕС вводит новые правила контроля над импортом газа в рамках плана постепенного отказа от российского газа до конца 2027 года. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте документа Европейской комиссии.

Согласно документу, компании, поставляющие газ в Евросоюз, должны за пять дней до прибытия груза подавать предварительное подтверждение страны происхождения ресурса.

В то же время, это требование не будет распространяться на основных поставщиков и страны, где риск происхождения газа из России считается низким.

Как отмечается в проекте, в этот перечень входят США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.

Спикер Европейской комиссии отметил, что документ еще может претерпеть изменения перед его официальной публикацией.

В настоящее время Норвегия и США остаются ключевыми поставщиками газа для ЕС. Россия, ранее бывшая одним из главных экспортеров, резко сократила объемы поставок после 2021 года.

Так, в 2025 году Норвегия поставила в Евросоюз 89 млрд кубометров газа, США — 81 млрд кубометров, тогда как Россия — всего 37 млрд. Для сравнения, в 2021 году объем российского газа, импортируемого в ЕС, достигал 151 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что Киев получает положительные сигналы от европейских партнеров о готовности усилить давление на экономику агрессора, в том числе на экспорт нефти.

Мы ранее информировали, что Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2026 года.