ЕС усилил борьбу с "собачьей мафией"
Документ устанавливает первые в истории минимальные стандарты ЕС по разведению, содержанию и обращению с кошками и собаками.
Европейский парламент, Рада и Комиссия договорились о новом постановлении о защите собак и кошек, которое должно положить конец нелегальной торговле животными.
Об этом сообщает BILD.
«Сегодняшний прогресс помогает нам дальше бороться с незаконной торговлей щенками и так называемой собачьей мафией», — заявил представитель по вопросам окружающей среды крупнейшей фракции Европарламента (ЕНП) Петер Лизе.
Новое постановление вводит единые по всему ЕС стандарты для продавцов и приютов. Гигиена, транспортировка, питание — все будет четко регламентировано. Все животные должны быть обязательно тронуты и зарегистрированы.
Вся информация будет храниться в централизованной базе данных ЕС. Животные, которых ввозят в ЕС из третьих стран для продажи, также должны быть зарегистрированы. Въезжающие в ЕС владельцы домашних животных должны будут зарегистрировать любимцев онлайн не позже чем за пять дней до прибытия.
Новые правила также запрещают болезненные методы дрессировки и использования электрошоковых ошейников. Евродепутаты также считают, что содержание или продажа собак и кошек в зоомагазинах должно быть запрещено.
Напомним, после исторического запрета на потребление собачьего мяса в Южной Корее полмиллиона собак осталось без будущего.