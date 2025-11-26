ЕС усилил борьбу с "собачьей мафией"

ЕС принял новые правила для защиты кошек и собак / © Associated Press

Реклама

Европейский парламент, Рада и Комиссия договорились о новом постановлении о защите собак и кошек, которое должно положить конец нелегальной торговле животными.

Об этом сообщает BILD.

«Сегодняшний прогресс помогает нам дальше бороться с незаконной торговлей щенками и так называемой собачьей мафией», — заявил представитель по вопросам окружающей среды крупнейшей фракции Европарламента (ЕНП) Петер Лизе.

Реклама

Новое постановление вводит единые по всему ЕС стандарты для продавцов и приютов. Гигиена, транспортировка, питание — все будет четко регламентировано. Все животные должны быть обязательно тронуты и зарегистрированы.

Вся информация будет храниться в централизованной базе данных ЕС. Животные, которых ввозят в ЕС из третьих стран для продажи, также должны быть зарегистрированы. Въезжающие в ЕС владельцы домашних животных должны будут зарегистрировать любимцев онлайн не позже чем за пять дней до прибытия.

Новые правила также запрещают болезненные методы дрессировки и использования электрошоковых ошейников. Евродепутаты также считают, что содержание или продажа собак и кошек в зоомагазинах должно быть запрещено.

Напомним, после исторического запрета на потребление собачьего мяса в Южной Корее полмиллиона собак осталось без будущего.