ЕС усиливает давление на Орбана: суд заблокировал строительство российской АЭС в Венгрии

Суд ЕС заблокировал строительство «Росатомом» АЭС в Венгрии

Европейский верховный суд отклонил разрешение ЕС на строительство российской компанией «Росатом» атомной электростанции в Венгрии , что стало серьезным юридическим вызовом для правительства Виктора Орбана, отчаянно цепляющегося за энергетическую зависимость от России.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на решение суда.

Нарушение процедуры и европейские правила

Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия должна была учесть правила государственных закупок ЕС, когда одобряла планы Будапешта по субсидированию строительства двух новых ядерных реакторов. Судьи признали, что предоставление контракта российской корпорации «Росатом» без проведения публичного тендера непонятно, и решение комиссии о его одобрении «не было достаточно обоснованным».

«Комиссия должна была выяснить, соответствует ли это прямое заключение контракта, совершенное без процедуры публичного тендера, правилам государственных закупок ЕС», — говорится в решении суда.

Эта «неудача» постигла премьер-министра Венгрии в очень чувствительный момент, когда он находится под постоянным давлением по освобождению от энергетической зависимости своей страны от России. Венгрия планировала построить новую АЭС мощностью 2 гигаватты в рамках партнерства с «Росатомом», заключенного еще в 2014 году. Ожидалось, что проект будет завершен до 2030 года.

Реакция Венгрии и последующие шаги

Несмотря на решение суда, правительство Венгрии заявило, что планирует продолжить реализацию проекта. Министр по делам ЕС Янош Бока заверил, что суд не запретил строительство, а только подверг сомнению обоснование Еврокомиссии. По его словам, правительство готово сотрудничать с Еврокомиссией, чтобы доказать соответствие проекта всем требованиям государственных закупок.

В то же время Еврокомиссия заявила, что «тщательно изучит решение и обсудит следующие шаги». Это может означать, что проект будет пересмотрен и Венгрии придется либо провести новый тендер, либо найти дополнительные аргументы для сохранения контракта с российской компанией. Решение суда, несомненно, усилит давление на правительство Орбана и может заставить его изменить свою энергетическую политику по отношению к России.

Напомним, в Евросоюзе готовят еще один сюрприз для Орбана . Поскольку Венгрия каждый раз выступает против инициатив ЕС по Украине: не дает выделять ей средства и блокирует движение к вступлению в Евросоюз, ее планируют лишить возможности налагать вето на решение большинства европейских государств.