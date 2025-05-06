Евросоюз намерен предложить новый пакет санкций

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Исполнительный орган Европейского Союза намерен предложить новый пакет санкций, направленных против «теневого» флота нефтяных танкеров Москвы, в попытке усилить давление на Россию из-за войны против Украины.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, санкции, предложенные Европейской комиссией, будут касаться 60 физических и юридических лиц, а также будут содержать ограничения в отношении примерно 150 судов.

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«Это доведет общее количество судов в списке более 300, сказал один из источников. Они говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить приватные обсуждения», — пишет Bloomberg.

Как «теневой флот» помогает РФ обходить санкции

«Москва собрала „теневой флот“ стареющих и иногда незастрахованных судов, чтобы обойти санкции и ограничение цен, установленное ЕС и его союзниками. Таким образом, российская нефть продолжает попадать на мировые рынки, что побуждает европейские столицы призвать к более жестким санкциям в отношении энергетических доходов Москвы, чтобы вынудить президента Владимира Путина прекратить войну в Украине», — пишет Bloomberg.

Министры иностранных дел блока намерены официально принять предложенные меры по встрече в Брюсселе, запланированной на 20 мая, сообщили источники. Если новые меры будут приняты, они станут 17 пакетом санкций блока с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В то же время, санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов, и предложения могут измениться до их утверждения. Меры блока необходимо возобновлять каждые шесть месяцев, следующий срок — в июле.

Напомним, Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на санкции против РФ.

«Тем не менее, ЕС изучает способы продления своих санкций против России без необходимости поддержки всех 27 государств-членов», — сообщило Bloomberg.

Среди других вариантов комиссия оценивает, может ли она превратить некоторые ограничения в торговые мероприятия, не требующие единогласного согласия всех государств-членов, а только квалифицированного большинства для одобрения.

Напомним, в Канаде собираются конфисковать российский самолет «Руслан». Генпрокурор страны инициировал этот процесс в находящейся под антироссийскими санкциями авиакомпании РФ «Волга-Днепр».

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