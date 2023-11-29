ЕС вчетверо увеличит расходы на подготовку украинских солдат

Европейский Союз согласился увеличить более чем в четыре раза расходы на обучение украинских солдат для борьбы с агрессией России, дополнительно выделив на это около 200 миллионов евро.

Об этом сообщает AFP.

Среди западных партнеров Украины Евросоюз выступает крупнейшим организатором военной подготовки для украинских воинов: обучение здесь уже прошли 34 000 украинцев.

Согласно заявлению Брюсселя, из центрального Европейского фонда поддержки мира на эти нужды было выделено еще 194 млн. евро к 61 млн. евро, выделенных ранее.

Чиновники ЕС говорят, что они намерены охватить 40 000 украинских военных, обученных ЕС, в ближайшее время.

Объявление о выделении дополнительных средств для обучения украинцев произошло в тот момент, когда ЕС пытается составить больший пакет долгосрочной поддержки для Украины.

В ЕС сообщили, что с момента полномасштабного вторжения Украине было предоставлено 27 млрд евро военной поддержки.

Напомним, недавно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что со стороны стран-членов ЕС не наблюдается никаких признаков "усталости от Украины".

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