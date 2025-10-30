- Дата публикации
ЕС вместо США?: в The Economist посчитали, сколько Украине нужно средств до 2029 года
Британское издание The Economist оценило потребности Украины и проанализировало, почему ЕС придется взять на себя основное финансирование.
Европейскому Союзу предположительно придется взять на себя основное финансирование украинской обороны и экономики. Предпосылкой является прогнозируемое постепенное понижение роли США в поддержке сохранности Европы.
Британское издание The Economist опубликовало масштабный анализ финансовых потребностей Украины до 2029 года, придя к такому выводу.
По подсчетам издания, в течение 2026-2029 годов Украина потребует около 389 миллиардов долларов в виде финансовой и военной помощи. Эта сумма почти вдвое превышает объем помощи, полученной Киевом от Европы с начала полномасштабного вторжения.
Колоссальный дефицит
Аналитики The Economist очертили текущую финансовую картину Украины:
ежегодные расходы на оборону: $65 млрд;
другие государственные нужды: $73 млрд;
годовой доход бюджета: около $90 млрд;
ежегодный дефицит (без учета восстановления): $50 млрд.
Для покрытия этого дефицита, а также частичного восстановления страны, европейским членам НАТО (без США) необходимо будет увеличить свое финансирование до 0,4% их совокупного ВВП.
Дилемма «репарационного кредита»
Издание называет потенциальный источник, который мог бы существенно облегчить финансовую нагрузку на ЕС: использование $163 миллиардов замороженных российских активов в Европе из-за так называемого «репарационного кредита».
Однако реализация этого плана тормозится внутренними разногласиями между государствами-членами, в частности, позицией Бельгии, выражающей опасения относительно рисков для собственной финансовой стабильности и бюджета.
The Economist отметили, что Европа стоит перед экзистенциальным выбором: либо она берет на себя финансовую ответственность за собственную безопасность, поддерживая Украину, либо столкнется с необходимостью профинансировать собственную значительно более дорогую оборону в будущем.
Напомним, Запад до сих пор финансирует войну России. В частности, нефть, сжиженный газ, удобрения и никель ЕС и США покупают у Москвы.
Между тем, США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний страны-агрессорки — «Роснефть» и «Лукойл» из-за отсутствия «серьезной преданности России мирному процессу для прекращения войны в Украине».