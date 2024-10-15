ЕС внедряет новые подходы к борьбе с миграцией: СМИ узнали, как это коснется украинцев

Предлагается создать центры миграции за пределами ЕС для тех, кто не имеет права на убежище.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен за два дня до саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе представила новый план ЕС по десяти пунктам для борьбы с нелегальной миграцией. Этот план также предусматривает перемены для украинцев.

Об этом сообщил телеканал RMF FM.

В письме к лидерам стран Европейского Союза она объявила об "инновационных способах" борьбы с нелегальной миграцией. Одним из предложений является создание центров для мигрантов, не имеющих права на убежище, за пределами ЕС.

Эта инициатива стала первой, которую поддержала Еврокомиссия, в частности, Польша. Италия уже приступила к организации таких центров в Албании.

Кроме того, президент Еврокомиссии представила новые правила, которые должны повысить эффективность процесса возвращения мигрантов без права на убежище в их страны происхождения.

Фон дер Ляен также отметила, что одним из приоритетов комиссара по внутренним делам и миграции будет решение проблемы гибридных атак со стороны России и Беларуси. Это предполагает заключение соглашений с авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Минск, а также введение более строгой визовой политики.

Кроме того, планируются новые правила, регулирующие долгосрочное пребывание беженцев из Украины, однако детали пока не раскрыты.

Миграция станет одной из ключевых тем на двухдневном саммите лидеров ЕС, который состоится 17 октября в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск намерен приостановить предоставление убежища нелегальным мигрантам.

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