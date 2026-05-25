ЕС возвращает украинцев домой: кого могут выгнать по процедуре реадмиссии

Кого могут изгнать из ЕС

Страны ЕС возвращают граждан Украины домой как нарушителей миграционного законодательства. Речь идет о нескольких категориях украинцев, в том числе тех, кто незаконно пересек границу. Кого будут возвращать из Европы домой?

Об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко для Главкома.

Украинцев возвращают из ЕС домой: какие причины

По словам Натальи Науменко, речь идет прежде всего о принудительном возвращении украинцев, которые нарушили миграционное законодательство.

Таких граждан ЕС хочет отправлять в Украину по процедуре реадмиссии — международного соглашения между странами, по которому страны могут возвращать собственных граждан, а также граждан третьих стран или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории договорной стороны или лишившихся законных оснований для пребывания.

Попасть под реадмиссию могут следующие категории украинцев:

Те, кто попал в ЕС вне пунктов пропуска. Например, те, кто условно «переплыли Тису» или перешли государственную границу Украины с другим государством через Карпаты и т.д.

Под реадмиссию могут попасть украинцы, которые своевременно не продлили необходимые документы для пребывания в другой стране, в частности, временную защиту.

Украинцы, совершившие правонарушения на территории Европейского Союза.

«Мы видим заинтересованность европейских стран в увеличении возвращений наших граждан по процедуре реадмиссии. У нас достаточно много запросов от европейских стран (Польши, Чехии, Германии) относительно возвращения наших граждан — и мужчин, и женщин — в Украину», — поделилась глава ГМС.

В ГМС наблюдают серьезное количество украинцев, которых Европейский Союз просит отправить домой. Однако пока всеобщего решения от ЕС по этому вопросу нет.

«Где-то с 2024 года мы наблюдаем постепенное увеличение применения этого механизма, и страны ЕС возвращают граждан Украины как нарушителей миграционного законодательства», — добавляет Наталья Науменко.

Чаще всего возвращают тех, кто незаконно пересекает европейскую границу.

С одной стороны, Европа заинтересована в украинской рабочей силе, с другой — ужесточает условия пребывания. Но это не «выпихивание», а смена правил. Цель европейцев — стимулировать украинцев к самообеспеченности и удержать квалифицированные кадры.

Депортация украинцев: последние новости

Напомним, в США арестован гражданин Украины, которого на родине разыскивают за покушение на убийство начальника полицейского подразделения с помощью взрывчатки. Кроме того, украинские власти выдали ордер на его арест по обвинениям в рэкете, участии в организованной преступности, а также в хранении и распространении наркотиков.

Украинец въехал в Соединенные Штаты 21 марта 2023 по гуманитарному паролю времен администрации Байдена, а уже в октябре того же года в Украине против него был издан ордер. Задержание стало возможным благодаря совместной работе американских и международных партнеров.

Представители Службы внутренней безопасности и ICE подчеркнули, что иностранные правонарушители не смогут использовать иммиграционную систему США во избежание правосудия.

Сейчас задержанный находится под стражей в федеральном следственном изоляторе Буффало. Он будет оставаться там до завершения рассмотрения дела о его депортации в Украину.

Страны Европейского Союза все жестче реагируют на нелегальную миграцию. Несмотря на то, что поток мигрантов и количество выданных документов международной защиты за последние годы существенно сократились, количество депортаций в ЕС достигло рекордных показателей с начала десятилетия.

В частности, за прошлый год было издано около 500 тысяч решений о репатриации, из которых более 155 тысяч завершились реальными высылками. Европейские пограничники стали чаще отказывать иностранцам во въезде, чаще всего из-за отсутствия четкой цели поездки.

Лидером по количеству таких отказов стала Польша, которая зафиксировала почти 30 тысяч случаев.

