ЕС впервые введет санкции против большего количества олигархов и надавит на белорусские банки

ЕС впервые введет санкции против большего количества олигархов и надавит на белорусские банки

Евросоюз намерен ввести новые санкции против банков и олигархов.

Проект пакета санкций запретит трем белорусским банкам доступ к системе SWIFT и добавит еще несколько олигархов, а также российских законодателей в черный список ЕС, сообщает Reuters.

Пакет также запрещает экспорт из ЕС военно-морского оборудования и программного обеспечения в Россию и дает рекомендации по мониторингу криптовалют во избежание их использования для обхода санкций ЕС, сообщили источники.

ЕС уже исключил из SWIFT семь российских банков, но не включил белорусские банки.

Источник сообщает, что в пакете также перечислены олигархи и члены Совета Федерации России, являющегося верхней палатой российского парламента.

Напомним, более 130 компаний выходят с российского рынка.

На 8 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.