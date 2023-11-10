ЕС вряд ли передаст Украине обещанный миллион снарядов до марта 2024 года – Bloomberg

Евросоюз сообщил государствам-членам, что вряд ли выполнит свои обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с производством снарядов в России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Внешнеполитическое отделение ЕС, Европейская служба внешних действий на этой неделе проинформировала дипломатов о том, что блок, вероятно, не достигнет цели о передаче украинской армии миллиона снарядов до марта 2024 года.

Также читайте КНДР передала России более миллиона артснарядов для войны в Украине — разведка Южной Кореи

Напомним, что в начале 2023 года ЕС пообещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Сначала это должна была быть передача снарядов из имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличение промышленных мощностей.

Ранее издание уже информировало, что ЕС не достигает указанных целей. Поскольку прошло более половины отведенного на это времени, и удалось добиться лишь около 30% инициативы. Исходя из объема подписанных контрактов, Евросоюз рискует не достичь цели.

В материале говорится, что представитель Европейской службы внешних действий отказался комментировать этот вопрос, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений.

"Поставка Украине боеприпасов становится еще более актуальной из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые страны-члены отметили во время встреч на этой неделе, что поставки, предоставленные Москве Северной Кореей, еще больше подчеркивают необходимость повышения эффективности ЕС", – говорится в статье.

Авторы материала также обращают внимание, что поскольку Украина готовится к длительной войне, любой дефицит рискует стать критическим, если поставки и поддержка со стороны США также замедлятся или результаты президентских выборов 2024 года приведут к изменению позиции.

Отметим, в Минобороны США сообщили, что страна будет дальше помогать Украине в войне, но пакеты помощи станут меньше, поскольку Конгресс до сих пор не принял решение о дополнительном финансировании.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Работают в три смены! Сколько ракет, БПЛА и снарядов производит РФ?

Читайе также: