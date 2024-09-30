ЕС введет новый режим санкций против российских гибридных угроз — СМИ

Европейский Союз решил ввести новый режим санкций, который будет сосредоточен на гибридных угрозах России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети X.

Послы ЕС планируют обсудить новый тематический режим санкций 2 октября, а его формализация состоится на следующей неделе. Хотя нет конкретных имен, они могут быть добавлены в будущем. Сначала ЕС рассматривал возможность введения общего режима санкций, но в конце концов сосредоточился на угрозах, происходящих из России.

Этот новый режим санкций станет частью более широкого пакета мер, которые ЕС уже ввел в ответ на вторжение России в Украину. Санкции охватывают различные сферы, в частности финансы, энергетику, торговлю, транспорт, визы и персональные ограничения, и цель оказывать экономическое давление на Россию для прекращения агрессии.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России и Северной Кореи. Они касаются незаконных платежных каналов между Россией и КНДР.

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