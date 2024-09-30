ЕС введет новый режим санкций против российских гибридных угроз — СМИ

Новый режим санкций охватит разные аспекты деятельности России.
Европейский Союз решил ввести новый режим санкций, который будет сосредоточен на гибридных угрозах России.
Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети X.
Послы ЕС планируют обсудить новый тематический режим санкций 2 октября, а его формализация состоится на следующей неделе. Хотя нет конкретных имен, они могут быть добавлены в будущем. Сначала ЕС рассматривал возможность введения общего режима санкций, но в конце концов сосредоточился на угрозах, происходящих из России.
Этот новый режим санкций станет частью более широкого пакета мер, которые ЕС уже ввел в ответ на вторжение России в Украину. Санкции охватывают различные сферы, в частности финансы, энергетику, торговлю, транспорт, визы и персональные ограничения, и цель оказывать экономическое давление на Россию для прекращения агрессии.
Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России и Северной Кореи. Они касаются незаконных платежных каналов между Россией и КНДР.
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