ЕС ввел эмбарго на уголь из России и закрыл свои порты и дороги

ЕС ввел эмбарго на уголь из России и закрыл свои порты и дороги

Пятый пакет санкции против РФ состоит из шести частей.

Европейский Союз во вторник, 5 апреля, объявил о пятом санкционном пакете против РФ, предусматривающем запрет на импорт угля из России и запрет транзакций с четырьмя российскими банками.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляэн.

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"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, также против мирного населения Украины. В этой критической точке нам нужно выдержать максимальное давление. Поэтому сегодня мы предлагаем 5-й пакет санкций", — отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, пятый пакет санкции против РФ состоит из шести частей. Среди которых:

ЕС запрещает импорт российского угля , который будет стоить России в 4 млрд евро ежегодно. Страны-члены ЕС вводят запрет на транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками , среди которых будет и ВТБ банк. Итого они составляют 23% российского рынка.

, который будет стоить России в 4 млрд евро ежегодно. Страны-члены ЕС вводят , среди которых будет и ВТБ банк. Итого они составляют 23% российского рынка. ЕС вводит запрет на российские суды и операторы входят в порты стран блока. Исключение – агропродукция и продукты питания, гуманитарные и энергетические грузы.

Исключение – агропродукция и продукты питания, гуманитарные и энергетические грузы. Евросоюз запрещает работу российских и белорусских транспортных операторов , что оставит российскую промышленность ключевых товаров.

, что оставит российскую промышленность ключевых товаров. Страны Евросоюза расширяют запрет на экспорт в РФ. В список попали такие элементы, как квантовые компьютеры, высокотехнологичные полупроводники, транспортные составляющие и т.д.

В список попали такие элементы, как ЕС отказывается от импорта из РФ ряда товаров и сырья, в частности древесины, семян, морепродуктов и алкоголя. Это обойдется России еще в 5,5 млрд. евро.

ряда товаров и сырья, в частности древесины, семян, морепродуктов и алкоголя. Это обойдется России еще в 5,5 млрд. евро. Запрещает российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и лишает российские государственные учреждения финансовую поддержку со стороны ЕС.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine's civilian population.



Мы нуждаемся в том, чтобы сохранить атмосферу в этом критический аспект.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

Европейский чиновник добавила, что также введут дополнительные индивидуальные санкции против России за ее агрессию. А также отметила, что ЕС в дальнейшем обсуждает дополнительные санкции на нефтяной импорт из РФ.

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