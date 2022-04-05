ЕС ввел эмбарго на уголь из России и закрыл свои порты и дороги

Пятый пакет санкции против РФ состоит из шести частей.
Европейский Союз во вторник, 5 апреля, объявил о пятом санкционном пакете против РФ, предусматривающем запрет на импорт угля из России и запрет транзакций с четырьмя российскими банками.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляэн.
"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, также против мирного населения Украины. В этой критической точке нам нужно выдержать максимальное давление. Поэтому сегодня мы предлагаем 5-й пакет санкций", — отметила глава Еврокомиссии.
По ее словам, пятый пакет санкции против РФ состоит из шести частей. Среди которых:
- ЕС запрещает импорт российского угля, который будет стоить России в 4 млрд евро ежегодно. Страны-члены ЕС вводят запрет на транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет и ВТБ банк. Итого они составляют 23% российского рынка.
- ЕС вводит запрет на российские суды и операторы входят в порты стран блока. Исключение – агропродукция и продукты питания, гуманитарные и энергетические грузы.
- Евросоюз запрещает работу российских и белорусских транспортных операторов, что оставит российскую промышленность ключевых товаров.
- Страны Евросоюза расширяют запрет на экспорт в РФ. В список попали такие элементы, как квантовые компьютеры, высокотехнологичные полупроводники, транспортные составляющие и т.д.
- ЕС отказывается от импорта из РФ ряда товаров и сырья, в частности древесины, семян, морепродуктов и алкоголя. Это обойдется России еще в 5,5 млрд. евро.
- Запрещает российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и лишает российские государственные учреждения финансовую поддержку со стороны ЕС.
Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine's civilian population.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022
Мы нуждаемся в том, чтобы сохранить атмосферу в этом критический аспект.
So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr
Европейский чиновник добавила, что также введут дополнительные индивидуальные санкции против России за ее агрессию. А также отметила, что ЕС в дальнейшем обсуждает дополнительные санкции на нефтяной импорт из РФ.
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