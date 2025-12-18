ЕС ввел новые санкции против десятков судов «теневого флота» РФ: детали

Теневой флот. / © Associated Press

Европейский Союз объявил о санкциях в отношении еще 41 судна, входящего в состав так называемого «теневого флота» России.

Об этом стало известно в официальном заявлении Рады.

Отмечается, что эта мера направлена на танкеры российского «теневого флота», которые обходят механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России. Ограничение также касается судов, отвечающих за транспортировку военного оборудования для РФ или участвующих в транспортировке похищенного украинского зерна и культурных ценностей.

Судам, включенным в последний пакет, запрещено заходить в порты ЕС. Они больше не могут получать широкий спектр морских транспортных услуг, заявили в Совете ЕС.

Общее количество российских судов, на которые наложены санкции блока, составляет почти 600.

«ЕС остается готовым усилить давление на Россию и ее теневую цепочку создания стоимости флота. В частности, путем введения дальнейших санкций», — говорится в тексте заявления.

Заметим, что западные санкции, направленные на сокращение доходов России от нефти, привели к росту теневого флота. Эти танкеры помогают Москве поддерживать экспорт сырой нефти. Многие из них курсируют по Балтийскому морю и перевозят нефть через Финский залив, критически важный маршрут для экспорта энергоносителей из России.

Как сообщалось, что Федеральный фискальный суд ФРГ пока отказался предоставить разрешение на конфискацию аварийного нефтяного танкера Eventin, входящего в список судов российского «теневого флота». В суде заявили об «обоснованных сомнениях по поводу законности мер конфискации» и отметили, что окончательное решение еще не принято.

Напомним, 28 ноября Черном море недалеко от турецкого побережья почти одновременно взорвались и загорелись два танкера «Кайрос» и «Вират», которые находились под международными санкциями из-за перевозки российской нефти.