ЕС ввел персональные санкции против Лукашенко и его семьи, под ограничения попали МАЗ и БелАЗ, — СМИ

По данным журналиста "Радио Свобода" под санкции попали 78 человек из близкого окружения Лукашенко.

Европейский союз ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, членов его семьи, белорусских пропагандистов и должностных лиц.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"ЕС принял решение заморозить активы и ввести запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц. Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС", — написал Джозвяк.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka 's family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021

В санкционном списке оказались 78 человек и 8 предприятий. Среди них есть политики, бизнесмены, пропагандисты, военные, милицейские, члены семьи Лукашенко, депутаты, судьи и прокуроры. В частности персональные санкции ввели против Олега Гайдукевича, Николая Карпенкива, Геннадия Давыдько, помощника прокурора Алины Касьянчик, министра обороны Виктора Хренина, журналистов Андрея Муковозчика и Сергея Гусаченко, пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, а также бизнесменов Алексея Алексина и Александра Зайцева.

Под санкции попали также белорусские компании, в частности: МАЗ, БелАЗ, Белаеронавигация, Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex и Sohra.

Напомним, 4 июня Европейский Союз официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС. Решение приняли согласно выводам Совета ЕС от 24-25 мая. Тогда главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности. В ЕС также осудили задержания в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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