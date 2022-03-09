ЕС ввел санкции в отношении 160 россиян, являющихся опорой режима Путина

Ограничения касаются крупных предпринимателей и депутатов Совета Федерации.

В среду, 9 марта, Европейский Совет принял решение о введении ограничительных мер дополнительно относительно 160 влиятельных граждан Российской Федерации из-за российской военной агрессии в Украине.

Об этом сообщили на официальном сайте Евросовета.

Как говорится в сообщении, в список санкций были добавлены ключевые лица и члены их семей, которые играют важную экономическую роль в поддержке режима Путина и имеют финансовую выгоду от системы.

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В этом списке 14 олигархов и известных бизнесменов, работающих в ключевых отраслях экономики, обеспечивающих значительный источник дохода для Российской Федерации. В частности, речь идет о металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях промышленности. Ограничения будут действовать также в отношении членов их семей.

Под санкциями Евросоюза оказались также 146 членов Совета Федерации Российской Федерации, ратифицировавших правительственные решения "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Российской Федерацией и так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

“Теперь они подлежат замораживанию активов и запретам на поездки. Наш месседж ясен: те, кто дает возможность вторжения в Украину, платят цену за свои действия”, — заявил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель,

Ранее санкции были наложены на олигархов, задействованных в нефтяной, газовой, банковской, медиа и транспортной сферах.

В целом ограничительные меры ЕС сейчас применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства. Физическим лицам дополнительно налагается запрет на поездки в страны ЕС даже транзитом.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 марта объявил, что государство расширяет санкционный список лиц из окружения президента России Владимира Путина – олигархов и чиновников, причастных к вторжению РФ в Украину.

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