ЕС ввел санкции против известных российских пропагандистов

Пропагандистка Екатерина Андреева / © Первый канал

Совет Европейского Союза принял решение ввести ограничительные меры против еще шести граждан России .

Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте ЕС.

В обновленный санкционный список попали российские телеведущие Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева и Мария Ситтель, а также пропагандист Павел Зарубин.

В Брюсселе отмечают, что все они работают в государственных или приближенных к Кремлю медиа и участвовали в распространении дезинформации о войне России против Украины. В частности, это происходило во время программ типа «Прямой линии с Путиным».

Отдельно санкции ЕС ввел против представителей культурной сферы – актера Романа Чумакова и артиста балета Сергея Полунина.

В Совете Европейского Союза отметили, что эти деятели культуры использовали собственную публичность для продвижения пророссийской пропаганды, а также антиукраинских и антизападных нарративов.

В Брюсселе подчеркивают, что все лица, внесенные в санкционный список, прямо или косвенно способствуют войне России против Украины, в частности, через информационную поддержку режима и участие в сборе средств для российских вооруженных сил.

С учетом последних решений, санкции Европейского Союза за действия России в настоящее время применяются к 65 физическим лицам и 17 компаниям.

Ранее сообщалось, что суд в Эстонии вынес приговор жительнице Таллинны Светлане Бурцевой, которая в течение нескольких лет сотрудничала с российским медиа-холдингом Russia Today .

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пророссийских пропагандистов .