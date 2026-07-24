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ЕС ввел санкции против кремлевского переговорщика Мединского
Европейский Союз расширил санкционный список в рамках 21-го пакета ограничений против России.
Европейский Союз принял 21-й пакет санкций против России, расширив перечень лиц, в отношении которых введены ограничения.
Об этом сообщила пресс-служба ЕС.
В санкционный список внесли помощника диктатора Путина Владимира Мединского.
В Евросоюзе отметили, что он один из ключевых деятелей российской государственной пропаганды.
Он является центральной фигурой правительственной пропаганды. Он автор учебников, представляющих Украину как часть российского мира, защищал специальную военную операцию в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией», — говорится в объяснении.
В ЕС подчеркнули, что Мединский поддерживает политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Также в сообщении отмечается, что его деятельность представляет угрозу стабильности и безопасности Украины и способствует информационным манипуляциям, препятствующим работе международных организаций.
Кроме Мединского под санкции попали президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Ранее сообщалось, что все большее число государств-членов выступают против отдельных ограничений, опасаясь негативных последствий для собственного бизнеса и экономики.
Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Конгресс расширить готовящийся законопроект о жестких санкциях против РФ, включив в него аналогичные ограничения в отношении Ирана.