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ТСН в социальных сетях

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Мир
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ЕС ввел санкции против кремлевского переговорщика Мединского

Европейский Союз расширил санкционный список в рамках 21-го пакета ограничений против России.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Владимир Мединский

Владимир Мединский / © Associated Press

Европейский Союз принял 21-й пакет санкций против России, расширив перечень лиц, в отношении которых введены ограничения.

Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

В санкционный список внесли помощника диктатора Путина Владимира Мединского.

В Евросоюзе отметили, что он один из ключевых деятелей российской государственной пропаганды.

Он является центральной фигурой правительственной пропаганды. Он автор учебников, представляющих Украину как часть российского мира, защищал специальную военную операцию в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией», — говорится в объяснении.

В ЕС подчеркнули, что Мединский поддерживает политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также в сообщении отмечается, что его деятельность представляет угрозу стабильности и безопасности Украины и способствует информационным манипуляциям, препятствующим работе международных организаций.

Кроме Мединского под санкции попали президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ранее сообщалось, что все большее число государств-членов выступают против отдельных ограничений, опасаясь негативных последствий для собственного бизнеса и экономики.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Конгресс расширить готовящийся законопроект о жестких санкциях против РФ, включив в него аналогичные ограничения в отношении Ирана.

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Дата публикации
Количество просмотров
15
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