ЕС выделил первые €10 млн на трибунал для Путина

Война России против Украины

В четверг, 22 января, Евросоюз выделил первые €10 млн на создание Специального трибунала для преследования российских лидеров за их роль в войне против Украины.

Об этом сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

«Российские лидеры несут ответственность за эту войну, и они должны быть привлечены к ответственности. Не может быть безнаказанности», — написала она в сети Х.

Незадолго до этого сообщения президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал бездействие Европы, в частности в вопросе создания трибунала за преступления российской агрессии. Он отметил, что за четыре года для этого так и не нашли ни помещения, ни персонала.

«Этот человек [президент РФ Владимир Путин] на четвертый год войны не только не арестован — он еще и борется за свои деньги в Европе. И даже достигает определенного успеха… Чего не хватает, времени или политической воли? Слишком часто в Европе что-то другое является более срочным, чем справедливость», — упрекнул европейцев украинский лидер.

Напомним, министр обороны Британии Джон Гили допустил возможность похищения президента РФ Владимира Путина, чтобы привлечь его к ответственности за военные преступления.