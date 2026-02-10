ЕС выдвигает требования к России для окончания войны в Украине — Кая Каллас

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит странам-членам ЕС перечень уступок, которые Европа должна требовать от России в рамках возможного урегулирования войны против Украины.

Об этом она сказала 10 февраля в комментарии журналистам в Брюсселе, сообщает Reuters.

По словам Каллас, переговоры по окончании войны пока проходили с участием Украины, США и России, в то время как Европу привлекали только эпизодически. В то же время, подчеркнула она, ни одно мирное соглашение не может быть заключено без согласия стран ЕС.

Реклама

«Все за столом переговоров, как россияне, так и американцы должны понимать, что без Европы договоренности не будет. А для этого у нас тоже есть собственные условия. И эти условия должны выдвигаться не Украине, которая уже испытала чрезмерное давление, а России», — заявила Каллас.

Она уточнила, что предложенный перечень требований может включать в себя возвращение всех украинских детей, которых Россия незаконно вывезла во время войны, а также ограничение численности и возможностей российских вооруженных сил.

Подробного списка требований Каллас пока не объявила.

Какие рычаги влияния на Москву имеет ЕС

Европейские чиновники также отмечают, что у ЕС рычаги влияния на Москву — в том числе около 210 млрд евро замороженных российских активов в Европе, которые могут стать частью любого будущего урегулирования.

Реклама

Подавляющее большинство европейских стран после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году придерживались политики дипломатической изоляции Москвы. Впрочем, в последние месяцы некоторые государства начали выступать за прямой диалог с Россией, в частности, из-за беспокойства активными контактами между представителями США и РФ без полноценного участия Европы.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что предложил нескольким европейским странам возобновить диалог с Россией. По его словам, это нужно для того, чтобы Европа не зависела от третьих сторон в переговорах и в то же время не оказывала давления на Украину.

Напомним, ранее главный советник Макрона по внешней политике Эмманюэль Бонн посетил Москву для переговоров с российскими чиновниками.

В ЕС также обсуждается возможность назначения специального европейского посланника для контактов с Россией. Впрочем, Кая Каллас подчеркнула, что сначала блок должен четко определить общую позицию и требования Москвы.

Реклама

«Если мы не будем отстаивать никакие принципы, то нет смысла нам вообще быть за столом переговоров. Важно определить, какие именно уступки мы ожидаем от России, чтобы мир был действительно устойчивым», — подытожила она.

Кая Каллас также высказалась о «очень сложных уступках» Украины. Она подчеркнула, что не стоит забывать, что Россия развязала эту войну.