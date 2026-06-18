ЕС закрывает двери для украинских мужчин?: что предлагает фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Реклама

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила пересмотреть правила предоставления защиты для граждан Украины в ЕС. Изменения могут ограничить прием определенных категорий украинских беженцев, в том числе мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Spiegel.

Германия и ряд других европейских государств стремятся ужесточить правила въезда в Евросоюз для украинцев призывного возраста — об этом стало известно еще в начале июня. Теперь на ситуацию отреагировала фон дер Ляйен. Она выступает за ограничение приема украинских беженцев в странах ЕС.

Реклама

Немецкая политик представила инициативу брюссельского ведомства, которая предусматривает сужение упрощенных условий приема для граждан Украины. Об этом говорится в письме, адресованном лидерам государств и правительств ЕС накануне ближайшего саммита.

В письме отмечено, что Еврокомиссия планирует предложить продление временной защиты для людей, спасающихся от российской агрессии против Украины. В то же время, границы действия этого механизма хотят пересмотреть так, чтобы его продолжение не ослабляло обороноспособность Украины. Это можно расценивать как сигнал о возможном усилении условий для мужчин призывного возраста. В то же время, никаких конкретных деталей относительно будущей инициативы фон дер Ляйен пока не озвучила.

Во время встречи министров внутренних дел стран ЕС в начале июня Германия и несколько других государств поддержали идею усложнения приема мужчин призывного возраста из Украины. Значительную поддержку получило предложение исключить лиц с 23 до 60 лет из действия директивы по приему беженцев.

Украинские беженцы в Евросоюзе пользуются механизмом так называемой Директивы о массовом наплыве, что позволяет не рассматривать их заявления индивидуально. На сегодняшний день действие этой нормы продлено до 4 марта 2027 года.

Реклама

Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер сообщил, что вскоре представит новое предложение по продлению действия этой директивы. На сегодня более 4,3 млн украинцев уже воспользовались этим механизмом защиты в ЕС.

Напомним, в начале июня стало известно, что ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2028 года, однако по просьбе Киева рассматривается возможность исключения из этой программы мужчин мобилизационного возраста с 23 до 60 лет. Окончательное решение Еврокомиссия и страны-члены ЕС должны быть приняты в ближайшие недели.

Германия, Швеция и Польша поддерживают инициативу по ограничению временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, считая, что такие лица должны проходить общую процедуру предоставления убежища, а не пользоваться автоматическим статусом. Цель — стимулировать возвращение мужчин в Украину. В то же время Эстония и Люксембург выступают за сохранение защиты в нынешнем формате, отмечая важность автоматического продления для всех украинцев.

Новости партнеров