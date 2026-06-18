ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1440
Время на прочтение
2 мин

ЕС закрывает двери для украинских мужчин?: что предлагает фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии представила инициативу, которая предусматривает сужение упрощенных условий приема для граждан Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила пересмотреть правила предоставления защиты для граждан Украины в ЕС. Изменения могут ограничить прием определенных категорий украинских беженцев, в том числе мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Spiegel.

Германия и ряд других европейских государств стремятся ужесточить правила въезда в Евросоюз для украинцев призывного возраста — об этом стало известно еще в начале июня. Теперь на ситуацию отреагировала фон дер Ляйен. Она выступает за ограничение приема украинских беженцев в странах ЕС.

Немецкая политик представила инициативу брюссельского ведомства, которая предусматривает сужение упрощенных условий приема для граждан Украины. Об этом говорится в письме, адресованном лидерам государств и правительств ЕС накануне ближайшего саммита.

В письме отмечено, что Еврокомиссия планирует предложить продление временной защиты для людей, спасающихся от российской агрессии против Украины. В то же время, границы действия этого механизма хотят пересмотреть так, чтобы его продолжение не ослабляло обороноспособность Украины. Это можно расценивать как сигнал о возможном усилении условий для мужчин призывного возраста. В то же время, никаких конкретных деталей относительно будущей инициативы фон дер Ляйен пока не озвучила.

Во время встречи министров внутренних дел стран ЕС в начале июня Германия и несколько других государств поддержали идею усложнения приема мужчин призывного возраста из Украины. Значительную поддержку получило предложение исключить лиц с 23 до 60 лет из действия директивы по приему беженцев.

Украинские беженцы в Евросоюзе пользуются механизмом так называемой Директивы о массовом наплыве, что позволяет не рассматривать их заявления индивидуально. На сегодняшний день действие этой нормы продлено до 4 марта 2027 года.

Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер сообщил, что вскоре представит новое предложение по продлению действия этой директивы. На сегодня более 4,3 млн украинцев уже воспользовались этим механизмом защиты в ЕС.

Напомним, в начале июня стало известно, что ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2028 года, однако по просьбе Киева рассматривается возможность исключения из этой программы мужчин мобилизационного возраста с 23 до 60 лет. Окончательное решение Еврокомиссия и страны-члены ЕС должны быть приняты в ближайшие недели.

Германия, Швеция и Польша поддерживают инициативу по ограничению временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, считая, что такие лица должны проходить общую процедуру предоставления убежища, а не пользоваться автоматическим статусом. Цель — стимулировать возвращение мужчин в Украину. В то же время Эстония и Люксембург выступают за сохранение защиты в нынешнем формате, отмечая важность автоматического продления для всех украинцев.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1440
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie