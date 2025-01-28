ЕС запретит продажу игровых приставок в Россию: детали о новых санкциях

Евросоюз в рамках нового пакета санкций предлагает запретить продажу игровых приставок в Россию, чтобы армия страны не использовала их для управления беспилотниками, отправляемыми в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

Верховная представительница ЕС по внешней политике Кайя Каллас заявила, что такие продукты, как PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft, будут включены в новый раунд санкций, приуроченных 22 февраля к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы действительно изучаем все типы вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы внести их в список санкций. Даже консоли для видеоигр, потому что, пожалуй, это те, с помощью которых они управляют дронами", – рассказала Каллас.

Авторы статьи обратили внимание на то, что Россия была вынуждена внедрять инновации после того, как западные санкции ограничили доступ к военным и электронным компонентам. По данным украинской и западной разведок, РФ использовала основные полупроводники из холодильников и другой бытовой техники для своих ракет и дронов.

Три крупнейших производителя игровых консолей – американская Microsoft и японская группа Nintendo и Sony – прекратили продажи в России в начале марта 2022 года. А запрет Евросоюза будет направлен на трейдеров в блоке, которые посылают консоли в Россию, включая продавцов подержанных товаров.

Сообщается, что Nintendo, Sony и Microsoft не дали мгновенных ответов на запросы о комментариях.

Что еще будет в новом списке санкций против России?

Каллас также сообщила, что в санкционном списке будут и химикаты, "необходимые для российской военной промышленности", и ограничения на импорт сжиженного газа.

Издание напомнило, что после начала полномасштабной войны ЕС запретил почти весь импорт трубопроводного газа и нефти из России, но в результате начал закупать у нее сжиженный газ. Эти закупки достигли рекордного уровня в 2024 году.

По данным Европейской комиссии, в 2024 году только около 10% поставляемого в ЕС по трубам газа поступало из России. Половина из тех объемов, которые поставлялись транзитом через Украину, остановились с 1 января 2025 года, когда прекратилось транзитое соглашение с "Газпромом".

ЕС задался целью отказаться от всего российского ископаемого топлива до 2027 года. Блок запретил импорт угля из России и установил ограничение цены на морскую нефть с международными партнерами.

Несколько стран Скандинавии и Балтийского региона настаивают на понижении лимита цены на нефть. G7 установила максимальную сумму в 60 долл. для страховщиков и трейдеров, чтобы сократить доходы РФ, и любые шаги должны быть согласованы с Великобританией, США, Японией и Канадой.

Три дипломата сообщили изданию, что предложенный пакет санкций также будет предусматривать меры по ограничению импорта российского алюминия. По данным Trade Data Monitor, за первые 10 месяцев 2024 года ЕС импортировал более 130 тыс. т алюминия из России – это около 6% от общего объема импорта.

Пока неясно, будет ли это запрет или штрафные пошлины, которые сделают алюминий недоступным. Европейская промышленность на протяжении многих лет проводит кампанию по запрещению легкого металла.

Напомним, 27 января Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел продлил действие санкций против России после того, как Венгрия пошла на уступки.